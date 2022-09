Oggi il primo giorno della “Mediterranean Wellness – Reghion Edition” all’Arena dello Stretto

Ready, Steady… GO! Oggi il primo giorno della X edizione della “Mediterranean Wellness – Reghion Edition“, organizzata dalla TxT Cooperativa Sociale, afferente al Sistema A.C.U. (“Azione Cristiana Umanitaria”) fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del “Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020“.

Si parte dalle radici della nostra Reggio, una delle colonie greche più importanti dell’antichità, con una suggestiva cerimonia dell’accensione della fiamma olimpica, per celebrare l’inizio dell’Evento, nonché il 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace: l’Arena sarà inoltre protagonista di una sfilata con abiti greci a cura dell’Accademia delle Belle Arti, e sullo sfondo un’esibizione a tema delle ginnaste della ASD “Virtus Reggio”.

E ancora tantissimi spettacoli di danza, momenti di intrattenimento con i cabarettisti “Aldo al Quadrato” e, a sottolineare il carattere sociale dell’evento, il conferimento del Premio “Donatore Allegro” che l’Associazione di volontariato “Istituto Per la Famiglia sez.289 – Gilberto Perri” assegnerà a tutte le aziende che in questi anni hanno attivamente e generosamente preso parte alle azioni di solidarietà attraverso donazioni di vario tipo.

Una Mediterranean Wellness come non l’avete mai vista, vi aspetta con moltissime attività, giochi, divertimento, cultura, spettacoli e tanto altro ancora, all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Cosa state aspettando? Non mancate!

Il Programma ufficiale dell’Evento è disponibile sul sito web e le pagine Facebook e Instagram della TxT Cooperativa Sociale.