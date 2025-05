La presenza di Libritalia al Salone del Libro di Torino

Si è conclusa ieri sera con grande soddisfazione la partecipazione della casa editrice vibonese Libritalia al prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino. Una giornata intensa, quella di venerdì, durante la quale la casa editrice ha presentato ben sette nuove pubblicazioni, e 28 libri in esposizione, tutte accolte con entusiasmo e curiosità dal pubblico presente allo stand della Regione Calabria.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la collaborazione con gli alunni dell’indirizzo comunicazione del Liceo Classico Michele Morelli di Vibo Valentia. Guidati con competenza e passione dai docenti Continanza, Scolieri e Fortuna, i ragazzi si sono distinti per la loro capacità di condurre interviste puntuali e stimolanti, mettendo spesso gli autori davanti a domande sottili e penetranti, segno di una preparazione attenta e di una vera passione per la cultura.

La giornata ha visto anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali dei comuni di Vibo Valentia, Pizzo e Soriano Calabro, presenti per sostenere gli autori del territorio e celebrare insieme una produzione editoriale che racconta l’anima più autentica della Calabria.

Ancora una volta Libritalia si conferma voce autorevole della storia, della cultura e dell’identità calabrese, proponendo titoli che, pur profondamente radicati nella nostra terra, parlano con forza e sensibilità a lettori di ogni luogo.