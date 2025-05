Vibo: il prefetto autorizza la proposta, presentata da “Ali di Vibonesità”, al Comune per la intitolazione di Largo Senatore Antonino Murmura

“Largo Senatore Antonino Murmura già Largo Gagliardi” sarà la denominazione della nuova intitolazione dello spazio antistante l’ingresso di Palazzo Murmura dove ha sede la omonima Fondazione e l’antica abitazione della famiglia dell’illustre parlamentare scomparso l’8 dicembre 2014 età di 88 anni.

Si tratta dell’area a prolungamento dell’attuale Piazza Garibaldi. L’autorizzazione è del Prefetto Anna Aurora Colosimo sulla delibera di giunta comunale n. 224 del 05/12/2024 del Comune di Vibo Valentia, visti il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia e dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria con la nota della Questura di Vibo Valentia.

L’iniziativa è dell’Associazione “Ali di Vibonesità” che il 25.08.2024 ha presentato al Sindaco Enzo Romeo e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale Antonio Iannello la proposta per reintestare la già ex Piazza Garibaldi di Vibo Valentia ala memoria del Sen. Antonino Murmura.

La notizia dell’avvenuta autorizzazione del Prefetto è stata portata, ieri sera, all’attenzione del Consiglio Direttivo di “Ali di Vibonesità” che ha colto l’occasione per ringraziare le Istituzioni che hanno favorito l’approvazione della proposta ed in particolare l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco Enzo Romeo, del vice sindaco Loredana Pileggi ed il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Iannello, dei componenti la Giunta Comunale. La cerimonia dell’intitolazione di Largo Senatore Murmura avverrà subito dopo la più adeguata sistemazione dello spazio interessato e la realizzazione della apposita targa. Saranno invitati i cittadini di Vibo Valentia e di tutta la provincia di Vibo Valentia, le massime autorità, le scuole e quanti rappresentano le articolazioni che insistono sul territorio.

“Ali di Vibonesità” avverte il dovere di ringraziare, ulteriormente, la famiglia Murmura per la fiducia espressa sull’idea, il Prefetto e quanti hanno contribuito al perfezionamento dell’approvazione della proposta, soprattutto il primo cittadino Enzo Romeo, per aver fatto subito sua l’idea dell’Associazione ed averla guidata nel percorso conclusivo ed anche per aver accettato di curare la presentazione del profilo del valoroso e molto apprezzato cittadino vibonese in programma per il giorno della scoperta della targa.