“Baccalà in Piazzetta” a Martone: evento rimandato in unica serata a mercoledì 6 Agosto

Gli organizzatori della manifestazione “Baccalà in Piazzetta” comunicano purtroppo che, in seguito alle previsioni meteo che indicano una grande incertezza per la giornata di oggi martedì 5 agosto, l’evento si svolgerà esclusivamente mercoledì 6 agosto.

La decisione è stata presa in via precauzionale per assicurare lo svolgimento sereno e in piena sicurezza della manifestazione, che celebrerà la cultura enogastromica locale in abbinamento al baccalà.

Si comunica e specifica quindi che l’appuntamento con i sapori del baccalà nella splendida cornice del centro storico di Martone è fissato esclusivamente in un’unica e imperdibile serata, quella di mercoledì 6 agosto.