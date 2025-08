Reggio, Festival “I teatri del sacro. Il sacro ci tocca”: il 6 agosto l’incontro con Gerardo Sacco

Prosegue a Catona, nella città di Reggio Calabria, la seconda edizione del Festival “I teatri del sacro. Il sacro ci tocca” organizzato dall’Associazione Culturale AGAVE in partnership con la parrocchia San Dionigi

Ogni vita è teatro del sacro, ogni arte la rappresenta, il sacro ci tocca perché ogni vita è sacra. Questo pensiero ha portato la parrocchia San Dionigi di Catona e l’Associazione Agave ad organizzare questi appuntamenti.

Dopo i grandi successi di Danzare la vita e l’opera teatrale “Anche i santi hanno i brufoli” monologo giullaresco di e con Giovanni Scifoni, e l’Incontro-confronto a cura di Leone Massimo Occhiuto, Sindonologo sulla Sindone e Vangeli.

Il 6 agosto alle 21.30 a Catona (RC) in piazza Chiesa Sacri Cuori si terrà un Incontro-confronto con il maestro orafo Gerardo Sacco che attraverso un cortometraggio e il suo best seller “Sono nessuno” si racconta. La storia di un originale e insuperato interprete delle tradizioni e delle identità locali come simbolo di speranza per il riscatto della Calabria, apprezzato in tutto il mondo per le sue magnifiche creazioni di gioielli in cui i colori del Mediterraneo e della Magna Graecia rivivono dando nuova linfa vitale alla storia del territorio.