Palmi: il Centro Studi Francesco Carbone il 23 maggio incontra l’ammiraglio Agostinelli

Il Centro Studi Francesco Carbone di Palmi, presieduto dal prof. Antonio Carrozza organizza per venerdì 23 maggio alle ore 19.00 presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Palmi un incontro con l’ammiraglio Andrea Agostinelli, Presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Il Centro Studi intitolato al Sindaco Palmese del dopoguerra e della ricostruzione “Francesco Carbone” è un’associazione politico-culturale indipendente e apartitica che ha fra i suoi obiettivi quello di valorizzazione e far crescere la cultura popolare e formulare progetti per lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità cittadina alfine di promuoverne la crescita arrestandone lo spopolamento, promuovendo un patto sociale ed intergenerazionale ed una “una rete” che coinvolga, assieme alle risorse locali, le risorse costituite dai “Palmesi” che vivono in altre realtà territoriali, con l’obiettivo di considerare la città come un bene comune da rigenerare e salvare, promuovendo il cambiamento e la cittadinanza attiva.

L’incontro con l’ammiraglio Andrea Agostinelli costituisce l’occasione per evidenziare il lavoro svolto per valorizzare la portualità calabrese.