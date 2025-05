Casa della Cultura di Palmi, “Einaudi-Alvaro” e Camera Minorile del Tribunale di Palmi insieme contro i rischi del Web

Il 16 maggio presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi ha avuto luogo l’evento finale del ciclo di incontri “Sensibilizzare gli studenti sui rischi e i reati connessi all’uso di Internet e dei social media”, che ha coinvolto gli allievi dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi ed è stato realizzato a cura del Direttivo della Camera Minorile del Tribunale di Palmi, in collaborazione con operatori del diritto, Forze dell’Ordine, psicologi e specialisti in cyber-sicurezza e diritto informatico. Durante l’occasione, gli studenti di tutte le sedi dell’Istituto hanno presentato gli elaborati realizzati dalle classi nell’ambito dei laboratori interattivi dedicati alla tematica trattata. Hanno ricevuto una particolare menzione gli allievi della sede I.P.I.A. per il valore del loro elaborato. Nel corso dell’incontro, dopo i saluti dell’avv. Carmelita Alvaro, Presidente della Camera Minorile di Palmi, sono intervenuti il prof. Riccardo Rossetti in rappresentanza del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”, dott. Giuseppe Eburnea, la dott.ssa Eliana Ciappina, Responsabile Ufficio Promozione Politiche Sociali (Settore Istruzione, Sport e Politiche Sociali) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e la dott.ssa Santina Cova, psicologa-psicoterapeuta.

L’evento è stato fortemente sostentuo dal Dirigente Scolastico dell’Einaudi-Alvaro dott. Giuseppe Eburnea e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante. Si ringraziano i docenti dei vari plessi per aver coordinato le attività laboratoriali realizzate dagli studenti.