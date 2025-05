Doppio premio per l’IC “De Zerbi – Milone” al concorso ANMIG “Esploratori della Memoria”

Due classi, due modi diversi di raccontare il passato. La III D e la III B dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi – Milone” di Palmi si sono aggiudicate il primo e secondo premio ex aequo del concorso nazionale “Esploratori della Memoria”, promosso dall’ANMIG nell’ambito del progetto Pietre della Memoria e proposto quest’anno per la prima volta alle scuole della Calabria.

La cerimonia di premiazione, svoltasi il 16 maggio 2024 presso la sede ANMIG di Reggio Calabria, ha visto la partecipazione della referente regionale Rossella Ravenda, dello storico Franco Arillotta e del professore Stefano Morabito, in un incontro che ha valorizzato il lavoro di studenti e docenti impegnati nel recupero della memoria storica attraverso il territorio.

Il progetto della III D, coordinato dalle docenti Silvia Ferraiolo e Rosa Ferraro, si è distinto per un lavoro di squadra articolato e curato, che ha unito diverse modalità di ricerca. Gli studenti hanno iniziato con un’esplorazione delle vie di Palmi per approfondire i nomi della toponomastica locale – da Bruno Buozzi a Giovanni Amendola, da Nicola Pizi a Corrado Alvaro – trasformando le targhe stradali in storie da raccontare.

A seguire, è stata la volta dei monumenti ai caduti, osservati con attenzione e documentati in schede ricche di particolari. Ma il cuore del progetto è emerso nelle testimonianze raccolte: racconti, lettere, oggetti di famiglia, ricordi di guerra che gli studenti hanno cercato e ascoltato con sensibilità. Ne è nato un lavoro capace di tenere insieme il dato storico e il coinvolgimento personale.

Gli studenti della III D premiati sono:

Sofia Bagalà, Rebecca Barbaro, Paride Battista, Clara Bova, Maria Sole Ferrinda, Carlotta Gentile, Michele Maria Gioffrè, Matilde Lombardo, Antonio Salvatore Masseo, Esmeralda Uda Muscolino, Carmelo Putrino, Dalia Richichi, Giorgio Saffioti, Alessandra Sellaro, Dafne Speranza, Elena Andra Stanca, Alberto Surace, Michelle Viola.

Altrettanto significativo il percorso della III B, seguita dalle docenti Daniela Arzenti e Fabiana Andronaco, che ha ottenuto il secondo premio ex aequo con la classe III G dell’Istituto “Vespucci – Murmura” di Vibo Valentia. Gli alunni della III B hanno realizzato un progetto centrato sul censimento delle pietre commemorative e sull’uso di documentazione storica originale. A colpire in particolare è stata la scelta di dare spazio alle testimonianze familiari.

Con tatto e naturalezza, gli alunni e le alunne hanno intervistato le proprie nonne, raccogliendo ricordi autentici legati alla guerra e alla vita quotidiana di un tempo. In quel dialogo tra generazioni, si sono scoperti ottimi cronisti della storia, capaci di porre le domande giuste e di ascoltare con delicatezza. Il risultato è un racconto sobrio, sentito, capace di restituire la grande storia attraverso piccoli frammenti di vissuto.

Gli studenti della III B premiati sono:

Elisa Bagalà, Gabriele Bonaccorso, Giada Campitiello, Greta Carbone, Pietro Ciappina, Giovanni Currò, Marta Ferraro, Antonio Galletta, Andrea Garzo, Maria Chiara Gerace, Giada Loiercio, Fortunato Samuele Orlando, Maria Antonietta Orlando Carbone, Nicole Parisi, Aurora Pirrottina, Giuseppe Scozzarra, Sofia Veneziano, Sophia Morena Zito.

Il concorso “Esploratori della Memoria”, promosso dall’ANMIG – Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra nell’ambito del progetto nazionale Pietre della Memoria, è stato proposto per la prima volta alle scuole della Calabria nell’anno scolastico 2024/25, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti nella censitura e valorizzazione di lapidi, monumenti, steli e cippi dedicati alla Prima e alla Seconda guerra mondiale, e alla guerra di Liberazione. Ma anche nella realizzazione di produzioni originali – scritti, interviste, documentari, costruzioni in scala – che restituiscano un racconto personale e collettivo della memoria.

Incontri e attività si sono svolti in diversi istituti del territorio, da Reggio Calabria a Villa San Giovanni, da Palmi a Pizzo Calabro e Vibo Valentia, dove la referente regionale Rossella Ravenda e il presidente ANMIG Calabria Piero Carisì hanno portato direttamente nelle scuole i valori fondanti dell’Associazione: la pace, la democrazia, la fratellanza, il rispetto per la memoria storica. Un percorso pensato per avvicinare i giovani ai grandi eventi del Novecento attraverso un’esperienza di ricerca concreta, capace di stimolare rispetto, curiosità e consapevolezza del patrimonio storico e umano che ci circonda.

Il concorso ha così posto le basi per un patto educativo tra l’ANMIG, le scuole, gli studenti e i docenti, offrendo spunti e strumenti per tenere viva la memoria, non come nostalgico ricordo, ma come leva attiva di cittadinanza e responsabilità.

Oltre all’Istituto “De Zerbi – Milone”, sono stati premiati:

2° classificato ex aequo: Istituto “Vespucci – Murmura” di Vibo Valentia, classe III G

3° classificato ex aequo: Istituto “De Amicis – Bolani” di Reggio Calabria, classe III D, che ha effettuato un sentito viaggio tra gli archivi dell’ANMIG di Reggio Calabria, ricevendo anche una menzione speciale

3° classificato ex aequo: Istituto “Vespucci – Murmura” di Vibo Valentia, classe III H

3° classificato ex aequo: Istituto “Garibaldi – Buccarelli” di Vibo Valentia, classe III G