Grande successo per la Tombolata Benefica di Barritteri

Una folla festante ha riempito i locali della parrocchia di Barritteri per partecipare alla tradizionale Tombolata Benefica, giunta alla sua terza edizione, organizzata dall’Associazione Barritteri Straordinaria, in collaborazione con il Comune di Seminara, la Parrocchia di Barritteri e l’Associazione Incontriamoci Sempre.

“Un successo straordinario” dichiara l’assessore Roberto Gaudioso “per un appuntamento amato ed atteso dalla nostra comunità. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale e tante aziende locali hanno contribuito, in termini di premi, a rendere ricchissima la Tombolata, ambiti da un pubblico principalmente stimolato dalle finalità solidali dell’evento.”

L’interno ricavato, infatti, è stato devoluto alla Parrocchia di Barritteri, guidata da Don Vincenzo, che, nel ringraziare i presenti e gli organizzatori, ha raccontato come già negli anni precedenti, la generosa donazione della comunità ha permesso di fare tanto, cosi come accadrà anche per questo 2025.

“Siamo sempre pronti” dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati “a collaborare con realtà belle e solidali come la comunità di Barritteri, che ogni anno ci accoglie con stima e calore”