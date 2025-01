Marco Staltari del polo liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti” passa le qualificazioni d’istituto del campionato delle lingue dell’Università di Urbino

Entusiasmo e soddisfazione per il Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, l’allievo Marco Staltari, classe V H della sede del Liceo Scientifico Zaleuco, ha passato brillantemente le qualificazioni d’Istituto del Campionato delle Lingue dell’Università di Urbino, che ha come referente interna la prof.ssa Giugno. L’iniziativa è una competizione formativa all’interno dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere, rivolto alle studentesse e agli studenti iscritti all’ultimo anno delle Scuole Secondarie di secondo grado, e ai docenti di lingua delle stesse scuole dell’intero territorio nazionale. Il CNDL rappresenta un momento qualificante e rafforza i rapporti tra scuola e Università, attraverso un proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la promozione e la valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e culture straniere. L’iniziativa prevede diverse finalità: 1) favorire l’apprendimento di contenuti linguistici/culturali e di nuove metodologie didattiche finalizzate all’apprendimento/insegnamento linguistico; 2) stimolare il confronto relativamente all’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere tra la realtà scolastica italiana e la realtà universitaria italiana, europea ed internazionale, tramite l’organizzazione di attività formative, corsi e seminari; 3) valorizzare l’importanza dello studio delle lingue straniere in una società globale, interculturale, multietnica; 4) Promuovere l’eccellenza nella scuola superiore come ponte ideale verso gli studi universitari; 5) richiamare l’attenzione sul ruolo formativo delle lingue straniere per la crescita personale e l’integrazione interculturale, e sull’importanza delle lingue straniere in qualsiasi settore lavorativo. Marco, per il suo risultato è stato menzionato all’Università di Urbino. Dovrà, comunque sostenere, la semifinale online nella propria scuola, per accedere alla finale nazionale, che si terrà ad Urbino. Un significativo traguardo, che mette in evidenza la cura e l’attenzione alla formazione permanente, da parte dei docenti del Polo Liceale, che guardano sempre al futuro. E nel futuro la competenza multilinguistica è d’obbligo, per essere all’altezza delle diverse richieste del mondo del lavoro, che, oramai, hanno un respiro internazionale. Auguriamo a Marco di superare la prossima prova con la bravura che lo contraddistingue, per poter riparlare di lui come finalista ad Urbino.