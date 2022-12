Reggio Calabria: domani il corteo di protesta popolare dell’Associazione “Da Domani”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Come Associazione Culturale “Da Domani” comunichiamo che aderiremo al corteo di protesta popolare “NON NE POSSIAMO PIÙ, REGGIO È MORTA”, che si terrà sabato 3 dicembre alle ore 17, con partenza alle ore 17 da Piazza De Nava.”

“Lo rendiamo noto e pubblico anticipatamente perché riteniamo fondamentale la partecipazione diffusa da parte della società civile, delle associazioni, di intere categorie. Siamo stanchi di questa situazione reggina ed allo stesso modo siamo stanchi della gente che si lamenta e basta. Scopo di “Da Domani” è sempre stato quello di promuovere attività socioculturali e in questo contesto è diventato persino un’impresa organizzare un evento di promozione culturale. Neanche per il Santo Natale si è voluto dare luogo ad un’attività per la valorizzazione della Villa Comunale, per dare gioia alle famiglie e, soprattutto, ai bambini. È tempo di far sentire forte la voce del popolo. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare attivamente per dare un segno tangibile del dissenso che la gente comune prova perché vessata da un’istituzione inesistente. Non si può più restare a guardare. No alle proteste a chiacchiere, scendiamo in piazza! #salviAMOreggio.”

Associazione Culturale “Da Domani”.