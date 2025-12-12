“È difficile dire la verità, perché ne esiste sì una sola, ma è viva e possiede pertanto un volto vivo e mutevole” - Franz Kafka
Il “Premio Confcommercio 2025” assegnato al questore di Crotone, Renato Panvino, “per l’eccellente impegno profuso nella tutela della sicurezza pubblica”

Confcommercio in occasione dell’evento annuale “Premio Confcommercio 2025” ha conferito un riconoscimento al questore di Crotone, Renato Panvino, “per l’eccellente impegno profuso nella tutela della sicurezza pubblica, per la costante attenzione al territorio e per il significativo impulso dato alle attività di prevenzione e cooperazione istituzionale nella Provincia di Crotone”. In occasione della consegna del premio la Confcommercio ha sottolineato come “l’attività del questore Panvino, caratterizzata da professionalità, sensibilità istituzionale e capacità di coordinamento, rappresenta un punto di riferimento per la comunità e un modello di servizio pubblico di alto valore evidenziando la spiccata umanità manifestata nella vicinanza alle persone, nella capacità di ascolto e nell’attenzione costante ai bisogni del territorio”.

Confcommercio, con il conferimento del premio cultura della legalità, ha voluto poi ringraziare la Polizia di Stato “per i risultati conseguiti che, unitamente ai valori umani e civili, hanno contribuito ad elevare la qualità della vita e della sicurezza della comunità crotonese. Per l’efficace capacità di coordinamento e collaborazione con le istituzioni locali, le autorità giudiziarie, le associazioni e la costante attenzione verso i bisogni della cittadinanza, promuovendo un rapporto di prossimità, ascolto e trasparenza che ha rafforzato il legame tra la Polizia di Stato e la comunità crotonese”.

Il questore, ricevendo il premio, ha evidenziato di volerlo “condividere con tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato impegnati ogni giorno in prima linea nella provincia di Crotone, che ringrazio – ha detto Panvino – per il loro sacrificio, la loro dedizione e il loro impegno costante a difesa dei principi della legalità e a sostegno degli ultimi”.

