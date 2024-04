Isola non ci sta e reagisce alla criminalità. La sindaca Vittimberga: “Domani manifestazione in piazza per urlare ‘NO’ alla ‘ndrangheta”

“Isola non ci sta e reagisce con una Manifestazione per urlare, ancora una volta, un netto No alla ndrangheta. Martedì 30 Aprile alle ore 17:00 ci ritroveremo tutti in Piazza del Popolo con un unico scopo, quello di far capire che esiste un Mondo in grado di respingere ogni tipo di azione criminale e dolosa”.

A dichiararlo è la sindaca di Isola di Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga. “Dopo l’episodio che ha coinvolto i mezzi della società Soigea Srl – prosegue – è nato un sentimento popolare di reazione comune che ha portato l’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, le associazioni del territorio, i commercianti e le forze sociali ad organizzare un corteo che dica con forza No alla ndrangheta. Dobbiamo lavorare come istituzioni, di qualsiasi grado, per insegnare la cultura della legalità ai nostri ragazzi perché saranno poi loro a guidare la nostra società. L’intento di questa manifestazione è quello di convincere i ragazzi ad essere persone liberi, uomini e donne liberi di pensare e di agire, senza mai condizionarsi difronte ad azioni minatorie di nessun genere”.

“Per questo – conclude Maria Grazia Vittimberga – domani è importante essere in tanti! Invitiamo cittadini, associazioni, partiti e movimenti politici, istituzioni del territorio ad essere al nostro fianco per dar forza a questo appello comune”.