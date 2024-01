Approvata a Crotone la “Carta dei Servizi”, il vicesindaco Cretella: “Per porre il cittadino al centro dell’attività amministrativa”

La Giunta Comunale, su proposta del vicesindaco Sandro Cretella, ha approvato la “Carta dei Servizi” del Comune di Crotone.

Il fine della carta dei servizi è quello di porre il cittadino al centro dell’attività amministrativa seguendo i principi di legalità, eguaglianza, chiarezza, trasparenza, efficienza ed efficacia e di partecipazione.

La carta dei servizi è un documento che rende i cittadini partecipi del miglioramento dei servizi che il Comune eroga, chiarisce l’organizzazione della struttura comunale, stabilisce le modalità di erogazione dei servizi, rende disponibili le informazioni generali sul funzionamento dei servizi.

Individua, inoltre, le modalità per la presentazione di segnalazioni, suggerimenti e reclami.

Con la carta dei servizi l’amministrazione si impegna a garantire la massima semplificazione e comprensibilità delle procedure ed assicurare la massima trasparenza delle informazioni affinché l’utente possa conoscere in qualunque momento l’andamento delle proprie pratiche nel rispetto della riservatezza personale.

E’ promossa inoltre la partecipazione dei cittadini per favorire la loro collaborazione al miglioramento della qualità dei servizi.

“La carta dei servizi è un impegno tra l’amministrazione e i cittadini ed è al tempo stesso uno strumento di informazione, una guida per facilitare l’accesso agli uffici, soprattutto uno strumento per conoscere meglio i servizi rivolti all’esterno, le loro procedure e le modalità di accesso. Ringrazio il segretario generale, i dirigenti e gli uffici preposti per il lavoro svolto al fine di realizzare un documento che auspichiamo possa essere di pubblica utilità” dichiara il vicesindaco Cretella.

La Carta dei Servizi è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Crotone https://www.comune.crotone.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12368

e sui canali social istituzionali “Città di Crotone”