“Ho vinto”: Lorenzo Fortuna si racconta in un libro autobiografico. Il volume presentato a Cosenza è edito da Pellegrini Editore

“Ogni sogno realizzato è solo l’inizio di un viaggio più grande”. Si potrebbe sintetizzare in questo claim la storia di Lorenzo Fortuna, pizzaiolo cosentino ormai affermato protagonista del mondo dell’arte bianca calabrese, che ha scelto di raccontare la sua storia di vita e professionale in un libro edito da Luigi Pellegrini Editore dal titolo “Ho vinto”.

Una narrazione autobiografica che ripercorre i tratti primordiali delle sue “mani in pasta” accanto al padre, chef di grande prestigio prima in America e poi in Calabria, passando per i momenti difficili dell’essere imprenditore, e poi le esaltanti vittorie professionali che oggi lo riconoscono tra i principali autori del mondo pizza contemporaneo. Mai prono alle mode, ma sempre “fuori concorso” con uno stile di impasto e preparazioni tutto suo e fortemente radicato nella territorialità calabrese che è il suo tratto distintivo che lo ha portato dai fornelli delle cucine alla bocca del forno, davanti alla quale compone e sogna le sue creazioni a chilometro giusto.

L’uscita ufficiale del libro è stata celebrata a Cosenza presso il Terrazzo Pellegrini in via Luigi Pellegrini Editore 41 alla presenza della stampa, di autorità e amici del mondo enogastronomico chiamati a condividere con Lorenzo Fortuna questo suo nuovo capitolo di vita, la scrittura. Il pizzaiolo rendese si è infatti voluto cimentare in un mondo diverso da quello solito di impasti, farine e maturazioni, facendolo in maniera naturale e schietta, ma anche sincera e appassionata, trasferendo nel testo pezzi di intimità gioiosa e momenti complicati del suo lavoro, passando per i ricordi di infanzia, i primi successi, i progetti e i nuovi sogni nel cassetto, lanciando al lettore un messaggio di fiducia: ogni sogno se desiderato può essere reso concreto, ma soprattutto che non c’è età per iniziare a sognare. Dunque non un testo prettamente celebrativo del suo percorso, ma una narrazione che apre le porte alla riflessione e alla condivisione di un messaggio che va oltre il mondo della pizza, e coinvolge il lettore in una dimensione personale e collettiva, diventando strumento di visione.

Alla serata di presentazione oltre all’autore sono intervenuti la giornalista enogastronomica Giusy Ferraina, e il consulente editoriale Maurizio Logozzo, che hanno interagito con Lorenzo Fortuna moderati dal comunicatore Vincenzo Alvaro. Al termine della presentazione del libro spazio al gusto con l’assaggio dei panettoni prodotti da Lorenzo Fortuna. La serata è terminata con una cena presso Pizzeria Lorenzo Fortuna in Via Bari 30 a Roges di Rende che ha permesso di degustare, in un percorso guidato, alcuni dei piatti e delle pizze presenti nel libro “Ho vinto” e legate a momenti particolari del percorso di vita del pizzaiolo rendese.

Chi è Lorenzo Fortuna

Classe 1976, si avvicina al mondo della ristorazione grazie al padre chef e pizzaiolo a Chicago, dove Lorenzo è nato e cresciuto. Dopo l’esperienza familiare con il ristorante-pizzeria Number One, riferimento della città di Rende e Cosenza, inizia un suo personale percorso con il nuovo locale Lorenzo Fortuna Pizza Chef, dove decide di mettere insieme le sue competenze gastronomiche a quelle dell’arte bianca.

Vincitore e primo classificato a livello mondiale nel 2014 del premio Awards, spesso piazzato tra i primi posti in vari concorsi, con l’obiettivo di portare la Calabria tra le eccellenze italiane. Negli ultimi anni, per due anni consecutivi è stato responsabile dell’area pizzeria a Sanremo, ricoprendo nell’edizione del 2022 la carica di responsabile della ricettazione. Nell’estate 2022, con Accademia Pizza DOC, la pizza e le ricettazioni sono state presentate al GIFFONI Film Festival. Sempre con Accademia Pizza Doc è Istruttore e responsabile per la provincia di Cosenza. Già brand ambassador per la Calabria di Molini Fagioli. Oggi è tecnico e ambassador di Molino Bruno, il molino della sua città.