Una delegazione di Gioventù Nazionale Cosenza parteciperà alla manifestazione organizzata
dall’associazione Insieme per il Venezuela e da Piattaforma Unitaria, in programma giovedì 9
gennaio alle ore 18:30 in Piazza XI Settembre a Cosenza, a sostegno del popolo venezuelano,
da anni vittima di un regime autoritario e dell’ipocrisia della sinistra, che continua a voltarsi
dall’altra parte davanti a repressione, violazioni dei diritti umani e negazione della libertà
democratica.
Mentre la sinistra si riempie la bocca di diritti e democrazia solo quando fa comodo alla propria
ideologia, in Venezuela milioni di cittadini vengono privati della libertà di espressione,
perseguitati politicamente e costretti a fuggire dal proprio Paese. Un dramma che certa sinistra
continua a minimizzare o, peggio ancora, a giustificare per mera convenienza ideologica.
La presenza di Gioventù Nazionale intende ribadire con forza l’impegno per la difesa della
libertà dei popoli, della legalità internazionale e del rispetto della volontà popolare, principi che
non possono essere piegati o ignorati per interessi politici di parte.
Gioventù Nazionale esprime piena solidarietà alla comunità venezuelana, contro ogni forma di
dittatura e contro il silenzio complice della sinistra italiana.
Delegazione Gioventù Nazionale Cosenza partecipa a manifestazione organizzata da Insieme per il Venezuela e Piattaforma Unitaria
Una delegazione di Gioventù Nazionale Cosenza parteciperà alla manifestazione organizzata