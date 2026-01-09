Delegazione Gioventù Nazionale Cosenza partecipa a manifestazione organizzata da Insieme per il Venezuela e Piattaforma Unitaria

Una delegazione di Gioventù Nazionale Cosenza parteciperà alla manifestazione organizzata

dall’associazione Insieme per il Venezuela e da Piattaforma Unitaria, in programma giovedì 9

gennaio alle ore 18:30 in Piazza XI Settembre a Cosenza, a sostegno del popolo venezuelano,

da anni vittima di un regime autoritario e dell’ipocrisia della sinistra, che continua a voltarsi

dall’altra parte davanti a repressione, violazioni dei diritti umani e negazione della libertà

democratica.

Mentre la sinistra si riempie la bocca di diritti e democrazia solo quando fa comodo alla propria

ideologia, in Venezuela milioni di cittadini vengono privati della libertà di espressione,

perseguitati politicamente e costretti a fuggire dal proprio Paese. Un dramma che certa sinistra

continua a minimizzare o, peggio ancora, a giustificare per mera convenienza ideologica.

La presenza di Gioventù Nazionale intende ribadire con forza l’impegno per la difesa della

libertà dei popoli, della legalità internazionale e del rispetto della volontà popolare, principi che

non possono essere piegati o ignorati per interessi politici di parte.

Gioventù Nazionale esprime piena solidarietà alla comunità venezuelana, contro ogni forma di

dittatura e contro il silenzio complice della sinistra italiana.