A Scala Coeli una mostra dedicata a Frida Kahlo organizzata da Pasquale Tridico e curata da Amedeo Fusco

Dopo anni di assenza di grandi eventi espositivi, Scala Coeli torna protagonista della scena culturale grazie all’impegno dell’eurodeputato Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria e di Amedeo Fusco, attore, regista e comunicatore d’arte a 360 gradi. E così tornano insieme nel loro paese natale dopo circa trent’anni per organizzare un evento di grande valore simbolico e artistico.

L’iniziativa è un omaggio alla pittrice messicana Frida Kahlo. Il progetto ha già attraversato quindici città italiane e Città del Messico, riscuotendo attenzione e partecipazione. Dopo aver dato vita, oltre trent’anni fa, a numerose iniziative culturali con il gruppo GIS, Fusco e Tridico ripropongono per la prima volta insieme un evento artistico-culturale nel luogo delle loro origini.

Un ritorno alle radici segnato da un profondo legame umano e culturale, da un grande amore per l’arte e da un forte senso di appartenenza, che rende questo appuntamento non solo un evento, ma un vero e proprio momento di memoria, identità e condivisione.

La mostra dal titolo “OMAGGIO A FRIDA – Frida Kahlo, Arte e Diritti. Un dialogo Europeo”, sarà visitabile a Scala Coeli dal 26 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, nella sede della Misericordia. Il progetto organizzato da Pasquale Tridico è stato curato da Amedeo Fusco e vuole mettere in dialogo l’eredità artistica e simbolica di Frida Kahlo con le istanze contemporanee legate ai diritti, all’identità, alla libertà di espressione e al ruolo dell’arte come strumento sociale ed esempio di resilienza. Attraverso opere di artisti contemporanei provenienti da contesti e linguaggi differenti, l’esposizione propone una lettura plurale e attuale della figura di Frida, intesa non solo come artista, ma come icona universale di resistenza, autodeterminazione e coscienza civile.

Il progetto espositivo giunge a Scala Coeli dopo un percorso prestigioso e articolato: quindici tappe nelle principali città italiane tra Roma, Milano, Firenze, Trieste, Ragusa, Cosenza, e una significativa tappa internazionale a Città del Messico, ospitata presso l’Istituto Nazionale di Cultura Italiano, realizzata in collaborazione con la Casa Museo Frida Kahlo. Un itinerario che conferma la qualità curatoriale dell’iniziativa e la sua capacità di dialogare con pubblici diversi, in contesti nazionali e internazionali.

Con questa mostra, si vuole riaffermare l’impegno nel creare ponti tra territorio e scena culturale europea, riportando l’arte contemporanea nel loro paese e offrendo alla comunità un’occasione unica di confronto con un progetto già riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. Gli artisti coinvolti provengono da ogni parte d’Italia e da diverse parti del mondo e sono: Maria Romeo, Carmelo Carrubba, Adele Castro, Arturo Barbante, Turi Alescio, Rosario Bello, Carmelinda Alacqua, Reyna Zapata, Sergio Cimbali, Mauro Benvenuto, Dania Minotti, Emanuele La Monica, Silvana Licitra, Piera Narducci, Roberto Trucco, Vincenza Trovato, Salvatore Denaro, Gianfranco Brusegan, Adriana Stella, Pamela Siciliano, Annalisa Cavallo, Sara Manzoni,s Lucio Morando, Maria Scollo, Salvatore Gerbino, Valentina Dezio, Carla Boi, Beatrice Nicosia, Rosetta Giombarresi, Ivo D’Orazio, Maria Rosa Beghelli, Pasquale Vulcano, Maria Pia Mucci, Fabrizio Paoli, Enrico Guerrini, Francesca Barnini, Alejandrina Calderoni, Samuela Giaconi, A.F.A.

L’esposizione segna un momento importante per la vita culturale di Scala Coeli, configurandosi come un nuovo inizio, capace di riaffermare il valore dell’arte come spazio di dialogo, riflessione e crescita collettiva.

Inaugurazione

26 dicembre 2025

Ore 17:30

Sede della Misericordia

Via Dante Alighieri, 70 – Scala Coeli (CS)

Ingresso libero

Orari di apertura della mostra

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, festivi esclusi.