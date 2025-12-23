A Belsito la presentazione del libro “Pensieri Di-Versi” di Gaspare Francesco Marrelli

La Sala Consiliare del Comune di Belsito, all’interno dello storico Palazzo De Bonis, ospiterà venerdì 2 gennaio alle ore 18:00 la presentazione del libro “Pensieri Di-Versi” di Gaspare Francesco Marrelli, un’opera che affonda le radici nella tradizione poetica locale e nella memoria collettiva del paese. L’iniziativa rappresenta un momento di valorizzazione della cultura belsitese e delle sue espressioni più autentiche. L’accompagnamento musicale sarà affidato al Sabatum Quartet, che offrirà un contributo artistico capace di arricchire l’atmosfera dell’incontro.

A portare i saluti e a introdurre l’evento saranno Elvira Cozza, Sindaco di Belsito, Antonio Giuseppe Basile, Vicesindaco, Rossana Sicilia, relatrice della serata, Demetrio Guzzardi, editore. Moderatore d’eccezione, il Maestro Triestino Marrelli. Ospiti invece sono quelli della Compagnia teatrale “Verosimile” di Belsito.

La presenza delle istituzioni sottolinea l’importanza di un appuntamento che non è solo letterario, ma anche identitario, perché restituisce voce a un patrimonio linguistico e culturale che rischia di disperdersi.

Nel corso della presentazione, Rossana Sicilia offrirà una lettura critica dell’opera, evidenziandone il valore linguistico e sociale. Dalla sua relazione emerge un ritratto nitido della poetica di Marrelli:

«Le liriche di Franco Marrelli, strutturate in strofe a rima alternata, sono dei componimenti in dialetto belsitese, in cui si possono apprezzare le tradizioni del paese, riflessioni sulla vita e un messaggio pedagogico da diffondere alle nuove generazioni».

Un giudizio che restituisce l’essenza di “Pensieri Di-Versi”: un libro che non si limita a raccogliere versi, ma che diventa strumento di trasmissione culturale, ponte tra passato e futuro, memoria viva di un territorio che continua a raccontarsi attraverso la voce dei suoi autori.

La serata del 2 gennaio si preannuncia come un’occasione preziosa per incontrare l’autore, ascoltare le sue poesie e riflettere sul valore del dialetto come forma di identità e appartenenza. Un momento di condivisione che conferma l’impegno del Comune di Belsito nel promuovere iniziative culturali capaci di coinvolgere cittadini, appassionati e nuove generazioni.