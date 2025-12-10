Il 13 dicembre a Lappano (CS) l’iniziativa culturale “La ricerca della storia come strumento di crescita civile”

Sabato 13 dicembre, alle 16:30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Lappano (CS) sarà presentata l’iniziativa “La ricerca storica come strumento di crescita civile: un micro-progetto per Lappano”, patrocinata dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Nell’occasione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dall’arch. A.M. Gaccione e con il Parroco, Don Antonio Bertocchi, l’archeologa Margherita Corrado e la storica dell’arte Maria Francesca Greco svolgeranno per i presenti un’accurata visita alla Parrocchiale, monumento insigne eretto nel Cinquecento e arricchito nel tempo da pregevoli opere d’arte. Ciò consentirà di condividere con la comunità locale i primi risultati di una ricerca multidisciplinare che, pur se avviata da pochi mesi, per quanto concerne l’edificio di culto si è già tradotta nella pubblicazione di un piccolo ma prezioso opuscolo (Editore “Scienze e Lettere”, Roma 2025), mentre sull’abitato e sul territorio comunale in età moderna e contemporanea ha prodotto un primo articolo scientifico, a firma della stessa Corrado, inserito nel numero in uscita della “Rivista Storica Calabrese” (annualità 2024). L’ambizione del progetto è di coinvolgere attivamente i residenti, coordinandone gli sforzi, nella prosecuzione della ricerca condotta su tutte le fonti documentali disponibili su questo piccolo casale di Cosenza, forte di una storia millenaria.