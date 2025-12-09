Il primato delle donne. Incontro, venerdì 12 dicembre, a Palazzo dei Bruzi, promosso dal Centro Italiano Femminile e dal Comune di Cosenza

“Il Primato delle Donne: valorizzare il ruolo femminile e superare le diseguaglianze di genere”. E’ il tema dell’incontro promosso dal CIF (Centro Italiano Femminile, sezione di Cosenza) insieme all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, in occasione delle festività natalizie e in programma venerdì 12 dicembre, alle ore 17,30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. L’iniziativa sarà un momento di riflessione sul ruolo sociale delle Donne, in particolare con riferimento a quelle che ricoprono ruoli significativi nella provincia, con l’obiettivo di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sul riconoscimento del contributo femminile nella società. L’incontro intende favorire un dialogo aperto e costruttivo per contrastare le differenze di genere ancora presenti e per sostenere un percorso di crescita culturale condivisa. Con l’occasione, sarà consegnato un piccolo riconoscimento/ricordo alle Donne che valorizzano il ruolo femminile nelle istituzioni. All’incontro saranno presenti il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, la Presidente della sezione cosentina del CIF, Dott.ssa Anna Florio, Don Mauro Fratucci, delegato dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons.Giovanni Checchinato, e la Past President del Cif Provinciale, Avv.Paola Ambrosio.