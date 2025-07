A Caloveto l’Estate Ragazzi

Curare la crescita dei più piccoli significa costruire la società di domani, partendo da un cammino comune tra tutte le istituzioni e realtà locali. Soprattutto in comunità piccole come Caloveto, dove la forza è nel sentirsi famiglia, ogni attività che educhi, diverta e generi socializzazione diventa strumento di crescita culturale e sociale per l’intera popolazione.

EDUCARE ALL’ECOLOGIA E AL BENE COMUNE

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza a margine dell’avvio dell’Estate Ragazzi, organizzata anche quest’anno dalla Parrocchia San Giovanni Calibita, con la guida spirituale di Don Agostino De Natale, punto di riferimento imprescindibile per la comunità. Il progetto, iniziato lunedì 21 luglio e in programma fino a sabato 2 agosto, coinvolge bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, affiancati da animatori delle scuole superiori e universitari, in attività ludiche ed esperienziali che, oltre al divertimento, hanno l’obiettivo di educare al rispetto reciproco, alla condivisione e alla bellezza di crescere insieme.

UN’ESTATE A TEMA OCEANIA PER IMPARARE L’ECOLOGIA

Quest’anno il tema scelto è Oceania, con un focus particolare sull’ecologia e la cura della casa comune e del creato, tanto cari a Papa Francesco e ripresi da Papa Leone XIV. Un percorso che educa a diventare custodi attenti dell’ambiente, con messaggi semplici ma profondi, adatti a far comprendere ai più piccoli l’importanza di rispettare la Terra in ogni gesto quotidiano.

DUE SETTIMANE DI ESPERIENZE DIVERSE

La prima settimana si sta svolgendo nell’oratorio parrocchiale, tra giochi, laboratori creativi e attività di socializzazione, mentre la seconda settimana sarà itinerante: i ragazzi vivranno giornate in piscina, giochi ad acqua, caccia al tesoro, laboratori di cucina e molte altre esperienze che li arricchiranno in un clima sereno, gioioso e familiare. L’esperienza si concluderà con la celebrazione eucaristica e una serata estiva dedicata ai ragazzi e ai loro genitori, per condividere insieme i frutti di questo cammino educativo.

CAMMINARE INSIEME PER CRESCERE

Il Primo Cittadino evidenzia come il percorso dell’Estate Ragazzi, realizzato grazie alla collaborazione tra la Parrocchia e diversi enti istituzionali locali – pur senza patrocinio – rappresenti un modello di sinergia virtuosa. Caloveto è una piccola comunità – sottolinea Mazza – ma proprio per questo è forte se cammina unita. L’Estate Ragazzi ci ricorda l’importanza di costruire percorsi comuni tra istituzioni e Chiesa, perché solo così possiamo accompagnare i nostri figli verso un futuro migliore e migliorare la qualità della vita di tutti.

DON AGOSTINO DE NATALE: UN VULCANO DI IDEE ED ENERGIA

Un ringraziamento speciale – aggiunge il Sindaco – va a Don Agostino De Natale, per il ruolo educativo e spirituale che continua a svolgere con passione e dedizione, rappresentando un punto di riferimento fisso e un vulcano di idee, di valori, speranza ed energia per tutta la nostra comunità.

UN’ESPERIENZA CHE LASCIA IL SEGNO

In queste due settimane i bambini vivranno un percorso che lascerà il segno nella loro crescita personale, educandoli alla cura dell’ambiente, al rispetto degli altri e alla bellezza dello stare insieme.

LA FORZA DI ESSERE COMUNITÀ

Curiamo il cammino in comune per migliorare la nostra comunità – conclude Mazza – perché solo così possiamo consolidare le basi di una società più unita, consapevole e ricca di speranza per il futuro.