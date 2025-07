Domani a Corigliano Rossano la presentazione di “Dalla neve… al gelato”, il nuovo libro per l’infanzia firmato da Massimiliano Tagliaferro

Un albo da colorare per raccontare la nascita del gelato ai più piccoli – e non solo. È questa l’idea da cui nasce “Dalla neve… al gelato”, il nuovo libro per l’infanzia firmato da Massimiliano Tagliaferro, artigiano del gelato calabrese, illustrato da Sabrina Gennari e pubblicato da Coccole Books, su ideazione di Ilario Giuliano e direzione editoriale di Daniela Valente. MERCOLEDÌ 23 LUGLIO, ALLE ORE 20.00, LOCALITÀ ARANCETO – CASA SOLARIS – CONTRADA CASELLO MASCARO SNC, 87067 ROSSANO, CORIGLIANO-ROSSANO (CS) si terrà la conferenza stampa di presentazione, aperta al pubblico. Saranno presenti l’autore Massimiliano Tagliaferro e l’editore Ilario Giuliano. L’evento sarà coordinato da Deborah Ferraina (Informazione & Comunicazione) e sarà trasmesso sulle piattaforme digitali del gruppo. Un’occasione per conoscere da vicino un progetto editoriale che unisce memoria familiare, creatività e divulgazione storica. Il libro – ispirato da un momento quotidiano con la figlia dell’autore – accompagna i lettori in un percorso visivo e narrativo tra nivaroli, influssi arabi e invenzioni italiane, fino ai ricordi affettivi di Tagliaferro, che rievoca la figura del nonno Espedito, artigiano del gusto. “Dalla neve… al gelato” non è solo un libro, ma un ponte tra generazioni, un gioco che racconta la cultura attraverso la semplicità del disegno. Un invito a tornare bambini, pagina dopo pagina.