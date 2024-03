Corigliano Rossano: concluso il progetto “INSIEME CONTRO IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO”

Si è concluso con un grande successo il progetto INSIEME CONTRO IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO, promossa dalla PRO LOCO ROSSANO “LA BIZANTINA” APS, in qualità di Ente capofila, in partenariato con NUOVA PRO LOCO CAMIGLIATELLO SILANO APS, PRO LOCO PALUDI APS, PRO LOCO DI SAN VINCENZO LA COSTA APS. Altri partner di progetto sono FormAres APS, Associazione IMFORMA, lo staff tecnico di MANI IN ALTO Aps, la MAROS EVENTI. Pro Loco Corigliano e le scuole ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSSANO 1, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – ROSSANO III, ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS-LC SAN NILO -LA.

Sabato 02 Marzo, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico, alla presenza dei Dirigenti Scolastici, degli organizzatori, degli alunni, genitori e docenti delle scuole aderenti al progetto, è stato fatto il resoconto delle attività svolte dal Direttore Federico Smurra. Al termine è stato presentato il lavoro finale CARLO_#04 il corto che sarà utilizzato per le future campagne contro il bullismo e cyberbullismo. Il corto è stato realizzato grazie alla collaborazione e supervisione della MAROS Teatro nella persona di Mariarosaria Bianco e del suo staff. Montaggio a cura di Sergio Larosa.

Il corto è visibile al link https://youtu.be/BGlB9BlUeHM

L’iniziativa è finanziata con Convenzione Rep. n. 13194 del 30.11.2022. in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore.