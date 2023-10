Riprese a pieno giro le attività del Circolo Culturale Rossanese dopo la breve pausa estiva

Il presidente Tonino Guarasci, unitamente al suo Staff, ha ripreso a fare omaggio alla città ormai di un evento a settimana e tutti molto partecipati per gli argomenti trattati. Dalla cultura alla salute, ogni volta le sale del circolo sono piene di persone interessate.

Dopo la presentazione dell’antologia di Mario Massoni su “Cinquant’anni di ricerche rossanesi”, nei giorni scorsi a sedere tra i relatori della serata sono stati i dottori Ermanno Marino – medico di medicina generale – e Luigi Muraca – primario del reparto di medicina generale dell’ospedale di Corigliano Rossano – che hanno trattato un argomento molto sentito ed interessante “IL MAL DI TESTA – diagnosi e terapia”.

In un primo incontro il dottor Marino aveva parlato delle malattie infiammatorie intestinali, “IL MAL DI PANCIA”; in questo secondo incontro i due medici hanno illustrato i diversi mal di testa, le cosiddette cefalee e come curarle.

Due argomenti molto sentiti perché tutti, prima o poi ne hanno sofferto.

Il dottore Ermanno Marino, già Medico ospedaliero e Medico di medicina generale che, nonostante in pensione da alcuni mesi continua ad essere disponibile per i propri pazienti, è stato ed è sempre impegnato nel sociale e questa sua disponibilità viene dimostrata anche dalla sua presenza a questi incontri, vanta una lunga esperienza sul campo. Non ha mai amato mettere in mostra le sue conoscenze mediche e le sue qualità umane, ma il suo impegno è la sua disponibilità lo vedono impegnato anche periodicamente a Cosenza in qualità di docente in alcuni corsi a giovani medici.

Il dott. Luigi Muraca dirige con competenza e grande umanità una divisione medica importante nel nostro nosocomio cittadino ed anche lui, come il dottore Marino, ha doti di grande umanità e disponibilità che ne fanno un punto di riferimento per personale medico e pazienti, dando risposte adeguate in termini sanitari a quanti si rivolgono a lui.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, diffonde la cultura medica, organizza e dirige convegni medici di alto profilo ed è instancabile nella sua missione. Il prossimo suo impegno professionale sarà il 17 e18 novembre nel quale saranno affrontati argomenti scientifici di notevole rilievo, come il diabete, malattie polmonari e cardiache.

Alle due relazioni, molto seguite da un pubblico particolarmente attento, sono seguite le domande di chiarimento alle quali i due medici non si sono sottratti.

Per chi fosse stato impossibilitato ad essere presente alla manifestazione, il presidente Guarasci segnala che sulla pagina Facebook del Circolo vengono pubblicate integralmente le due relazioni e comunica inoltre che presto riprenderà il terzo corso di filosofia a cura del professor Franco Filareto, altra perla del Circolo Culturale Rossanese e che sono aperte le iscrizioni.

Tante attività quindi nei pressi del salotto buono di Rossano, Piazza Steri, dove ci si incontra sempre con piacere parlando e confrontandosi con l’impegno sociale e la cultura.