Sabato 2 settembre il concorso di pittura “CariatiInArte”: la cittadella fortificata bizantina come Montmartre

La cittadella fortificata bizantina come Montmartre, il celebre quartiere parigino, per un giorno pronta ad accogliere l’estro e la creatività di pittori, artisti ed interpreti su tela del patrimonio custodito dalle otto torri sullo jonio. È tutto pronto per il Concorso di pittura CariatInArte. C’è tempo fino a domani, giovedì 31 agosto per iscriversi online. Ma sarà possibile iscriversi personalmente il giorno stesso dell’evento, sabato 2 settembre, sul posto.

È quanto fanno sapere il Sindaco Cataldo Minò ed il consigliere comunale delegato alle politiche per i turismi e marketing territoriale Antonio Scarnato sottolineando che l’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere il centro storico, promuoverne la fruizione ed ospitare al suo interno momenti culturali di qualità.

Ombre, luci e colori tra le mura, le visioni del centro storico. È, questo, il tema della rassegna al quale gli artisti e creativi dovranno ispirarsi.

Organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Cariati ed il Museo Civico del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni Mu.M.A.M., la manifestazione prevede tre momenti: la prima di realizzazione en plain air dei dipinti che dovranno avvenire dalle ore 8,30 alle ore 18 di sabato 2 settembre; la seconda, di raccolta in un’unica mostra, di tutte le opere realizzate che resteranno in esposizione fino al 9 settembre e la terza ed ultima fase dedicata alla premiazione dell’opera vincitrice del contest. La cerimonia si terrà alle ore 21 di domenica 3 settembre al Mu.M.A.M.

ISCRIZIONI APERTE. Il concorso è aperto a tutti gli artisti, italiani e stranieri, che abbiano compiuto almeno il quindicesimo anno di età. Per chi vorrà, potrà iscriversi anche personalmente recandosi a Palazzo di Città il giorno stesso della gara, sabato 2 settembre. Le tele dovranno essere vidimate dal Comitato. Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e sul regolamento è possibile consultare il sito della Pro Loco Cariati (https://www.prolococariati.com/cariatinarte).