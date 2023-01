Politiche per il turismo: sabato 21 a Corigliano Rossano la presentazione dei risultati

Grandi eventi, quando e perché possono essere considerati e definiti turistici in senso stretto e quando di intrattenimento sociale dei residenti? Quale è il loro reale ritorno economico? Quale è il ritorno di investimento in termini di percezione regionale e nazionale della destinazione? Quale è l’identità distintiva della Città che si ambisce a comunicare oltre i confini municipali? Quali sono i target ed i mercati turistici di riferimento delle politiche pubbliche che su queste iniziative concentrano ingenti risorse? Quali analisi preventive o di misurazione successiva vengono predisposte? Quali sono i modelli di riferimento che si intende replicare? Quale è la quota d’investimento diretto in promozione e marketing? Quale è la sostenibilità economica di questi indirizzi politico-amministrativi?

Con l’obiettivo di contribuire ad avviare una riflessione ed un confronto pubblico su questi ed altri interrogativi relativi, in particolare, alla misurazione dell’efficacia delle politiche per i turismi di una destinazione, l’associazione europea Otto Torri sullo Jonio, attraverso il laboratorio Nostos Identità Tempo Ospitalità ha realizzato un primo monitoraggio degli arrivi e dei pernottamenti nelle attività ricettive della Città di Corigliano-Rossano nel periodo di Natale 2022 – Capodanno ed Epifania 2023, raffrontandone i risultati emersi con i principali numeri ed impegni economici formalizzati degli eventi organizzati dall’istituzione pubblica locale e comparandone contenuti, metodi, tempi, tipologia e risultati con quelli di alcune delle principali destinazioni turistiche del Sud Italia.

Dati e valutazioni del monitoraggio e delle analisi comparative adottate saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa aperta al pubblico, coordinata dal direttore dell’associazione Lenin Montesanto e che si terrà domani sabato 21 gennaio, alle ore 11, ospitata nella sede di Azione in Via Nazionale Via Nazionale 40/D, nell’Area Urbana di Corigliano.

L’incontro con gli operatori dell’informazione sarà trasmesso in diretta sarà sulle pagine Facebook di informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, radiocalabria.it – Fonte: Otto Torri sullo Jonio