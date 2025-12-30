Premio per la migliore tesi di laurea UMG: Gaia Micucci vince la prima edizione

Il Teatro del Sistema Bibliotecario dell’Università Magna Graecia di Catanzaro ha ospitato la cerimonia di premiazione del Premio per la migliore tesi di laurea dedicato alla valorizzazione dell’impegno accademico e dell’innovazione. L’evento si inserisce nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa tra l’Ateneo e la Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia grazie al quale è stato avviato un progetto concreto di crescita culturale e sociale che riguarda non solo gli studenti universitari, ma l’intera comunità.

Il protocollo di collaborazione promosso dalla presidente del Sistema Bibliotecario dell’Università Magna Graecia, prof.ssa Tiziana Montalcini, ha consentito di estendere i servizi erogati dallo Sba dell’Umg nel cuore della città, rendendo la biblioteca dell’Ente camerale uno spazio ancora più aperto, inclusivo e dinamico. Grazie all’intesa, gli studenti dell’ateneo di Catanzaro possono studiare in un ambiente moderno e accogliente, usufruendo non solo dei volumi della prestigiosa e storica biblioteca della Camera di Commercio, ma anche dell’accesso ai servizi digitali dell’Ateneo con collegamenti a migliaia di riviste scientifiche e specialistiche in diverse aree (giuridica, economica, socio-psicologica, biomedica, e non solo). In questo spirito di apertura, cultura e collaborazione, e nell’ottica della valorizzazione dei giovani, è stato istituito il Premio per la migliore tesi di laurea, patrocinato dalla Camera di Commercio con un contributo economico di 3.000 Euro.

La cerimonia di premiazione del Premio di Laurea è stata aperta dal rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda, che ha sottolineato l’importanza strategica della collaborazione con un partner istituzionale come la Camera di Commercio, ribadendo la volontà dell’Umg di rinnovare il protocollo e di condividere servizi e ricerche con l’intera comunità.

Il presidente della Camera di Commercio, dott. Pietro Falbo, ha messo in evidenza il valore storico e culturale della prestigiosa biblioteca camerale per la città di Catanzaro, ricordando i suoi preziosi volumi e il ruolo centrale che essa riveste nel panorama culturale territoriale. Falbo ha, inoltre, sottolineato l’importanza del premio di laurea che, tra studi e bibliografie, prospetta, attraverso la ricerca accademica, nuove soluzioni alle sfide di oggi e di domani.

Al bando per il miglior premio di laurea, per l’anno accademico 2024/2025, hanno partecipato circa cento candidati con tesi afferenti a numerosi ambiti disciplinari. La commissione, composta da due rappresentanti dell’Ente Camerale, due del Sistema Bibliotecario e un docente dell’Università Magna Graecia, ha decretato all’unanimità la vincitrice. Gaia Micucci, neodottoressa in Giurisprudenza, si è aggiudicata il Premio con la tesi dal titolo “Le interdittive antimafia”, un elaborato, nato anche dall’esperienza di tirocinio nell’Area Antimafia della Prefettura di Catanzaro, che affronta un tema di grande rilevanza: la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e imprenditoriale.

La prof.ssa Aquila Villella, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’UMG, ha evidenziato le criticità costituzionali e le tensioni interpretative che caratterizzano la disciplina delle interdittive antimafia, sottolineando la necessità di bilanciare la tutela della legalità con il rispetto dei principi costituzionali.

La candidata, avendo ottenuto il punteggio massimo in tutti i criteri di valutazione (attinenza al tema, originalità, innovazione, rilevanza applicativa e qualità metodologica), è risultata vincitrice del premio ricevuto dal presidente Falbo e dal rettore Cuda.

La prof.ssa Tiziana Montalcini ha ribadito il significato del premio che valorizza l’elaborato non solo come prodotto della studentessa vincitrice, ma anche come frutto del lavoro di squadra realizzato con il docente relatore e con l’intero gruppo di ricerca, in quanto una tesi di laurea è, a tutti gli effetti, un prodotto di ricerca che genera valore per la comunità. La presidente Sba, in conclusione della cerimonia, ha inoltre illustrato le ricadute concrete del protocollo d’intesa Umg-Camera di Commercio che rappresenta uno strumento a sostegno delle esigenze di crescita culturale e sottolinea il ruolo ormai imprescindibile delle risorse digitali nell’offerta bibliotecaria contemporanea. La biblioteca è divenuta oggi un vero punto di riferimento anche per utenti esterni: medici, avvocati, magistrati, commercialisti e cittadini interessati alla formazione continua, possono registrarsi, consultare risorse prodotte in luoghi lontani, svolgere ricerche e aggiornarsi. Un modello virtuoso di biblioteca come bene comune, capace di unire università e territorio. Il Sistema bibliotecario dell’Università Magna Graecia comprende due biblioteche ubicate nel Campus “Salvatore Venuta” di Catanzaro e due nel quartiere Mater Domini; consente agli studenti di accedere, anche dal proprio domicilio, alle numerose risorse bibliografiche digitali, inclusi numerosi e-book gratuiti, a sostegno degli studenti con minori disponibilità economiche. Sono, inoltre, disponibili postazioni pc, tablet, visori 3D per lo studio immersivo, servizi per la disabilità, una sala teatro per corsi di recitazione e reading letterari, una sala cinema per proiezioni e numerose iniziative culturali. L’Università Magna Graecia di Catanzaro con il suo sistema bibliotecario moderno, inclusivo e dinamico, si dimostra, ancora una volta, un autentico motore di cultura, innovazione e partecipazione.