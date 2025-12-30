Capodanno RAI a Catanzaro: ordinanza ENAC per l’interdizione temporanea dello spazio aereo

In occasione dell’evento televisivo “Capodanno RAI”, in programma nella città di Catanzaro, si informa che ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha disposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, una interdizione temporanea dello spazio aereo sovrastante l’area interessata dall’evento.
L’ordinanza prevede il divieto di utilizzo di mezzi a pilotaggio remoto (droni) nello spazio aereo individuato, dalle ore 17.00 del 30 dicembre 2025 alle ore 03.00 del 1° gennaio 2026, secondo i parametri tecnici indicati nel provvedimento ENAC, che definisce altitudine, raggio e coordinate dell’area interessata.
Restano esclusivamente autorizzate le operazioni strettamente connesse alla produzione televisiva dell’evento, svolte da operatori abilitati e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.