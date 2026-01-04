Il presepe vivente e il musical “Canto di Natale” nella Parrocchia di San Raffaele in Lamezia Terme

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, oltre alle celebrazioni liturgiche, nella Parrocchia di San Raffaele in Lamezia Terme si svolgeranno due eventi significativi.

La replica del presepe vivente, curato dall’oratorio parrocchiale, con l’arrivo dei Magi: alle 17.00 appuntamento in chiesa, dalla quale ci si sposterà poi nel salone adiacente, dove ragazzi e giovani rappresenteranno il presepe: pastori, artigiani, commercianti… e la grotta con il Bambino, Maria e Giuseppe.

Alle 20.00 nel salone parrocchiale sarà invece rappresentato il musical “Canto di Natale” di Charles Dickens. Lo spettacolo è proposto dalla Calabria Musical Accdemy, regia e direzione artistica di Giada Perri, coreografia di Ginevra Perri. L’ingresso ad entrambi gli eventi è gratuito.