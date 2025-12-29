“Finalmente Natale”, a Catanzaro Piazza Basilica Immacolata gremita per il concerto degli Eiffel 65. Stasera spazio al piano bar di Stefano Busà

Una PiazzaBasilica Immacolata completamente gremita, entusiasmo diffuso e un’energia contagiosa hanno caratterizzato la serata di ieri all’interno del cartellone natalizio “Finalmente Natale”, promosso dal Comune di Catanzaro.

Il concerto gratuito degli Eiffel 65 ha richiamato un pubblico numeroso e trasversale, che ha cantato e ballato trasformando una serata fredda e ventosa in una grande festa collettiva.

Già prima dell’esibizione della storica band torinese, la piazza aveva iniziato a riempirsi grazie ai DJ set di Luke Ferristi e Kan DJ, che hanno accompagnato l’attesa mescolando generazioni diverse e creando un clima di condivisione e partecipazione. Per l’occasione, il centro storico è stato reso più fruibile grazie all’istituzione dell’isola pedonale.

Poco prima dell’inizio della performance, sul palco è salita l’assessora alla Cultura Donatella Monteverdi, che ha voluto ricordare con parole semplici e sentite Giampiero Zerbi, addetto alle pulizie di Palazzo De Nobili.

Un momento di raccoglimento che ha preceduto il ritorno alla musica, con gli Eiffel 65 protagonisti sul palco per oltre un’ora, tra grandi successi e coinvolgimento continuo del pubblico.

La giornata di ieri aveva già fatto registrare una grande partecipazione anche nel pomeriggio, sempre all’interno del cartellone “Finalmente Natale”, con gli appuntamenti ospitati al Complesso monumentale del San Giovanni. Molto partecipati i laboratori per bambini, che hanno visto tante bambine e tanti bambini divertirsi e vivere momenti di festa e creatività. Spazio anche alla cultura con la presentazione del libro di Domenico Dara, “Tutto è accaduto”, seguita con interesse dal pubblico presente. Grande apprezzamento, infine, per la suggestiva performance di Daniela Vitale e Salvatore Insana, che ha registrato un’ottima partecipazione nel Chiostro del Complesso Monumentale del San Giovanni.

Il cartellone “Finalmente Natale” prosegue anche questa ser, 29 dicembre, con un nuovo appuntamento all’insegna della musica e dell’intrattenimento: al Complesso monumentale di San Giovanni sarà protagonista Stefano Busà, considerato il re del pianobar, per una serata capace di unire eleganza, divertimento e grande interazione con il pubblico.

A seguire, spazio a Luke Ferristi e Mirko Mustari.

Inizio ore 21.30 – ingresso gratuito.

Il programma natalizio continuerà martedì 30 dicembre, sempre al Chiostro del Complesso monumentale di San Giovanni, con il concerto di Danilo Lico. Un appuntamento musicale che propone un elegante intreccio tra cantautorato, jazz e sonorità brasiliane, in programma a partire dalle ore 21.30.