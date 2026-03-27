Stefania Auci con il Rhegium Julii per presentare: L’alba dei Leoni la saga dei Florio

Importante evento organizzato dalla Fondazione Rhegium Julii per il 30 e 31 marzo 2026 in collaborazione con la Città metropolitana di Reggio Calabria, con le Università Mediterranea e la Università Dante Alighieri, il Rotary Club, Il Distretto dei Lions, il Centro internazionale scrittori per la Calabria nonché le associazioni l’Aiparc e Reggio cresce.

Sarà presentato in prima territoriale il nuovo volume sulla Saga dei Florio della scrittrice Stefania Auci, l’ultimo di una trilogia che ha avuto un grande successo sia in Italia che all’estero.

Si tratta di un testo dove si raccontano le origini della famiglia Florio dal titolo “L’alba dei leoni“, pubblicato dalla editrice Nord che il 30 marzo prossimo sarà presentato a Palazzo Alvaro – presso l’auditorium Francesco Perri.

Il 30 marzo, alle ore 17.30, dopo i saluti di Giuseppe Bova in rappresentanza del Rhegium Julii e delle altre associazioni, interverrà il Sindaco ff della Città metropolitana Avv. Carmelo Versace e la Responsabile del service dei Lions Club Prof. Annamaria Cama. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Ilda Tripodi con gli interventi della prof. Teresa Scordino e del prof. Giuseppe Caridi e della prof.ssa Ilda Tripodi.

Il 31 marzo, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna “L. Quaronoi” dell’Università Mediterranea, si terrà, invece, l’incontro di Stefania Auci con gli studenti universitari e quelli degli Istituti di II grado, i gruppi giovanili del Rhegium Julii. Presenti il Rettore prof. Giuseppe Zimbalatti, la Direttrice del del Dipartimento Architettura e Design prof.ssa Consuelo Nava, il dott. Giuseppe Bova per il Rhegium Julii, il Governatore del Distretto Lions dott. Giuseppe Naim, presenti i Dirigenti scolastici e le rappresentanze istituzionali. Introdurrà il matinèe il delegato alla Cultura prof. Ottavio Amaro del Dipartimento Architettura e Design. A seguire gli interventi della prof.ssa Teresa Scordino, della Dirigente Anna Maria Cama per il service dei Lions Club e della ospite d’onore, la scrittrice Stefania Auci.

“Sono molto felice di essere a Reggio Calabria – ha dichiarato la Auci – nel luogo dove I Florio hanno avuto origine e, per la nascita di questo libro, hanno suscitato la mia particolare attenzione. Peraltro, sono in una Regione dove vi è un notevole fermento culturale , e con Corrado Alvaro, esprime tanti altri scrittori contemporanei che hanno trovato modo di distinguersi e contribuire all’accrescimento del patrimonio letterario del nostro Paese. La valorizzazione delle nostre forze culturali e della nostra identità è sempre essenziale nei processi di cambiamento dei nostri territori.”

NOTE BIOGRAFICHE

Stefania Auci, siciliana di Trapani, si è laureata a Palermo in Giurisprudenza. Si è impegnata nella scrittura già ai tempi della Università fino alla pubblicazione del primo romanzo “Florence” e del primo saggio “La cattiva scuola”.

Il successo è giunto nel 2019 con “I leoni di Sicilia”, edito da Nord, subito tradotto negli Stati Uniti, in Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e vincitore del Premio Rhegium Julii per la narrativa.

Nel 2021 arriva “L’inverno dei leoni” che vince il Premio Bancarella e il premio Riviera dei marmi. Nello stesso anno il primo volume della saga viene prodotto e trasmesso in serie dalla RAI.

Tra le altre opere ricordiamo “Hidden in the dark”, “Fiore di Scozia”, “La rosa bianca” (2012, Mondadori).

Attualmente il volume ” L’alba dei leoni” guida è in testa alle classifiche delle vendite per la narrativa.