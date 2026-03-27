L’anima di Pino Daniele batte a Lamezia Terme: Tony Esposito porta il ritmo de “Blues Mediterraneo” al Vaca Fest

Il VacaFest ‘26 si conferma l’epicentro della cultura e della grande musica d’autore portando sul prestigioso palco del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme un evento di portata straordinaria previsto per sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:00. Protagonista assoluto della serata sarà il leggendario Tony Esposito con lo spettacolo “Terra Mia: Il Battito di Pino Daniele”, un tributo vibrante e sincero che promette di far battere all’unisono il cuore della Calabria e quello di Napoli.

L’attività del Vaca Fest si distingue ancora una volta per la capacità di unire memoria storica e innovazione sonora, trasformando un semplice concerto in un’esperienza sensoriale totale dove le percussioni di Esposito diventano il ponte tra passato e futuro. Questa edizione del festival, supportata da partner d’eccellenza come Note di Stelle e Panorami di Musica, eleva l’offerta territoriale puntando sulla qualità artistica assoluta e celebrando l’eredità immortale di Pino Daniele attraverso le mani di chi ha contribuito a crearne il mito.

“Vacantiandu Fest” – Progetto realizzato con il supporto MIC – Direzione Generale Spettacolo. “Teatri della Magna Grecia” finanziato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” della Regione Calabria – Settore Cultura