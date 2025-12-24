Zagarise incontra Luigi Verrino: gli studenti scoprono l’arte del maestro locale

È stato un incontro con l’artista che gli allievi ricorderanno per tutta la vita, quello avvenuto a Zagarise con Luigi Verrino insieme alle docenti Giovanna Pingitore e Cinzia Spadavecchia. Lo scultore e pittore Luigi Verrino, originario proprio di Zagarise, ha tenuto una lezione agli alunni dell’istituto comprensivo “G. Bianco – C. Alvaro”, che hanno seguito con grande attenzione e curiosità. Luigi Verrino ha incantato gli studenti con le sue parole e la sua straordinaria esperienza che, soprattutto a Zagarise, è ben nota. Infatti, la deliziosa cittadina Presilana è un museo della scultura all’aperto e dell’arte contemporanea, sempre grazie alle opere di Verrino. Suoi grandi lavori in bronzo hanno dato vita alla Piazza dell’Emigrante, alle fontane del Meriju, dell’Uccellara; nell’area giochi ha installato l’ opera ‘U carrettinu, un’altra scultura di adolescente adorna il centro storico. In un vicolo, nel cuore del paese, si ammira “La vita” due grandi mani protese verso il cielo che proteggono un uovo d’oro. Zagarise è costellata di sue opere; anche nel cimitero con “La madre”. E, proprio in questi giorni, Luigi Verrino sta realizzando nel centro della Città d’Arte una fontana monumentale, che sta suscitato tanto interesse fra gli abitanti e non solo. Zagarise è diventato un centro da visitare dopo la realizzazione del Museo dell’ Arte Contemporanea “Luigi Verrino”, che custodisce opere dei più grandi pittori al mondo generosamente donate dallo stesso artista al suo paese natale. Meta di visitatori, da tanti anni, è la “Casa museo Verrino” che custodisce i capolavori dell’artista, fondatore peraltro della Galleria Arte Spazio di Catanzaro oggetto di una formidabile promozione mediatica a livello internazionale grazie alle strategie comunicative del giornalista mediatore interculturale Francesco Stanizzi. Altri suoi lavori sono esposti al Parco della Biodiversità Mediterranea – Parco internazionale della scultura Marca Catanzaro accanto alle opere dei più grandi scultori al mondo; e ancora in Piazza Giuditta Levato a Sellia Marina e lungomare, una sua Madonna di Porto Salvo invece verrà presto collocata sul molo centrale di Catanzaro Lido. Sue sculture e opere pittoriche sono esposte a Cuba e arricchiscono tante collezioni private, in particolare a Milano. Ai ragazzi il maestro Verrino, che ha viaggiato in tutto il mondo, ha raccomandato di cominciare a misurarsi, semplicemente: “Basta solo una matita e un foglio di carta, come ho fatto io da bambino. Così sono stato subito notato e apprezzato dal mio maestro…” Molto soddisfatti dell’evento, in particolare, il mini sindaco di Zagarise Giuseppe Raimondo e le docenti Giovanna Pingitore e Cinzia Spadavecchia. Verrino in più occasioni si è recato nelle scuole, in strutture che ospitano ragazzi con disagi e fragilità, ha spesso ricevuto scolaresche nella Galleria Arte Spazio per raccontare la sua esperienza e fare avvicinare i giovani alle meraviglie dell’arte. La Presidenza del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, per voce di Luigi Stanizzi, ha sottolineato l’enorme rilevanza che riveste per il nostro territorio la presenza di un artista del calibro di Luigi Verrino, scultore, pittore, collezionista, ricercato e prestigioso curatore di mostre, oltre che prezioso attrattore anche di turismo culturale. L’incontro col maestro Verrino a Zagarise nei giorni scorsi è avvenuto nell’ambito di un percorso didattico-educativo della scuola, “La giornata dei talenti”, che coinvolge cinque paesi e che ha come obiettivo scoprire il talento degli allievi. “Ogni bambino, ogni bambina, sa far bene qualcosa – precisano i docenti – ogni alunno ha qualcosa da offrire. C’è chi sa scrivere, chi recitare, chi ballare, chi cantare, chi suonare, chi inventare, chi disegnare: tutti meritano una vetrina.” L’iniziativa si ispira a “La terra dei recinti” di Massimiliano Capalbo. Il maestro Verrino, quindi, ha interrotto il lavoro della realizzazione della nuova fontana e si è recato nella scuola, per raccontare ancora una volta la sua esperienza, che da tanti anni è entrata prepotentemente nella storia dell’arte. Lui è un autorevole punto di riferimento per pittori, scultori e operatori culturali di ogni provenienza.