All’Università Magna Graecia di Catanzaro la finale regionale della competizione dedicata all’innovazione

Si avvicina l’attesissimo appuntamento con la finale regionale di Start Cup Calabria, la principale competizione di business plan accademica finalizzata a promuovere l’innovazione e l’imprenditoria sul territorio. L’iniziativa, arrivata alla XVII Edizione, è organizzata dall’Università della Calabria, Università Magna Graecia, Università Mediterranea, Regione Calabria e Fincalabra. La finale regionale si svolgerà all’Università Magna Graecia venerdì 24 ottobre, alle ore 9:00, nell’Auditorium del Campus universitario di Catanzaro. Start Cup Calabria è una competizione nata con l’obiettivo di valorizzare le migliori idee innovative da trasformare in progetti ed imprese di successo. La finale è una vetrina unica che celebra l’eccellenza e il talento, offrendo un’occasione di confronto, ispirazione, networking e concrete opportunità di investimento. Si sfideranno i migliori team selezionati che si contenderanno i premi in palio. In gara, quest’anno, 14 aspiranti startupper che presenteranno progetti innovativi di fronte ad una giuria di esperti appartenenti al mondo dell’imprenditoria, della consulenza, della finanza. I vincitori avranno l’opportunità di partecipare alla finale nazionale del Premio per l’Innovazione (PNI Cube).