Dopo la terza sconfitta del centrosinistra, SI Calabria apre il confronto politico

Si è tenuta ieri, nella sede regionale del Partito a Sant’Eufemia – Lamezia, l’Assemblea Regionale di Sinistra Italiana per un’analisi del voto, delle dinamiche politiche ad esso connesse, delle valutazioni sulla terza sconfitta consecutiva del Centro Sinistra, che pure dopo 21 anni si era presentata unita e con un candidato condiviso.

La riunione, che ha visto una grandissima partecipazione del gruppo dirigente regionale e territoriale, di candidate e candidati espressione di SI e indipendenti indicati dal partito, si è protratta fino a tarda sera per i moltissimi interventi e contributi ad una discussione serrata e di altissimo livello politico.

Per comunicare le valutazioni scaturite dalla relazione del Segretario Regionale Fernando PIGNATARO, dal dibattito e dalle conclusioni della Responsabile Nazionale dell’Organizzazione Francesca RUOCCO, la Segreteria di Sinistra Italiana della Calabria convoca una conferenza stampa per domani, venerdì 17 ottobre alle ore 10.30 a Sant’Eufemia – Lamezia, presso la Sede Regionale del Partito, sita in Via Minerva n.14 (dietro la Chiesa di Piazza Italia – vicino alla Stazione Ferroviaria).

Alla conferenza parteciperanno, oltre al Segretario Regionale, le/i componenti della Segreteria Regionale e le/i candidate/i.