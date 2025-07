Al via Felici & Conflenti 2025: dal 22 luglio il paese diventa laboratorio collettivo, tra saperi e pratiche antiche

– È tutto pronto per l’undicesima edizione di Felici & Conflenti, l’appuntamento che ogni estate anima il cuore della Calabria con un programma ricco di appuntamenti per riscoprire e promuovere il patrimonio immateriale del Reventino-Savuto, confermandosi come una delle esperienze più vitali e riconosciute nel panorama della cultura popolare in Italia.

Dal 22 al 26 luglio, Conflenti si prepara ad accogliere migliaia di persone provenienti da tutta la Penisola e dall’estero: suonatori, danzatori, ricercatori, appassionati e curiosi, per cinque giornate intense, tra danze, canti, incontri, laboratori, escursioni, attività per i più piccoli e convivialità. Non si tratta di un semplice festival, ma di un processo collettivo che coinvolge tutto il territorio, dove le pratiche della tradizione diventano strumento di ricerca, relazione e rigenerazione.

«Felici & Conflenti nasce da un’esigenza concreta: restare e creare possibilità reali nei luoghi da cui molti se ne vanno – spiegano Antonella Stranges e Alessio Bressi, ideatori e fondatori di FeC –. Per noi, lavorare sulla cultura popolare significa costruire relazioni durature, formare le nuove generazioni e immaginare insieme altri modi di abitare questi territori, a partire da ciò che li rende unici».

Felici & Conflenti è un progetto co-finanziato dalla Regione Calabria, nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di Eventi e Manifestazioni di grande interesse turistico, a valere sul PAC Calabria 2014-2020.

Il programma delle prime due giornate

L’edizione 2025 si apre martedì 22 luglio con il tradizionale laboratorio collettivo introduttivo nella villetta comunale. Nel pomeriggio, sul sagrato della Basilica della Madonna di Visora, spazio ai più piccoli con “Il Circo…lo dei semi”, laboratorio creativo a cura di Jessica Vitulano, tra le novità di quest’edizione che vede per la prima volta un’attenzione speciale rivolta al coinvolgimento dei bambini attraverso appuntamenti pensati su misura per loro.

Serata in piazza Chianetto con il concerto della cantautrice Angelica Perri, sostenitrice e partecipante attiva di Felici & Conflenti, che presenterà in anteprima il brano “Isola Felice”, un omaggio musicale nato proprio all’interno dell’esperienza del festival. Il brano, dedicato al progetto e ispirato ai suoni e alle atmosfere del Reventino, è stato realizzato con la collaborazione dei musicisti di FeC e con la partecipazione dell’intero staff dell’evento nel videoclip ufficiale. A seguire, la festa con i suonatori tradizionali di San Mango d’Aquino.

Mercoledì 23 luglio in località Ardano si panifica “Dalla spiga al pane” grazie al laboratorio a cura di Angelo Meringolo. Nel pomeriggio, nella Sala Consiliare del Comune, appuntamento con la presentazione del libro “Nella Mente della Zampogna” di Sergio Di Giorgio – in dialogo con Vincenzo La Vena e Christian Ferlaino – che ripercorre cinquant’anni di ricerca sulla zampogna, mentre nel Sagrato della Basilica della Madonna di Visora proseguono gli appuntamenti dedicati ai bambini con “Il sogno dell’astronauta”, spettacolo narrativo arricchito dalla magia delle bolle di sapone, a cura di Debora Lorenzotti. In serata la musica tradizionale del reggino risuona in piazza Sant’Andrea con i suonatori Diego Demetrio e Giuseppe Pizzimenti, Sergio di Giorgio e Pietro Fortugno.

Durante l’intera settimana sarà possibile partecipare a laboratori musicali e coreutici condotti da Andrea Bressi (danza del Reventino); Giuseppe Gallo (canto tradizionale); Giuseppe Muraca e Christian Ferlaino (zampogna della Presila); Loris Paola e Daniele Gallo (organetto diatonico); Francesco Denaro (introduzione alla lira calabrese, 25–26 luglio).