AbaCatanzaro, al via la selezione dei componenti del Nucleo di Valutazione 25/28

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha avviato ufficialmente la procedura di selezione per il rinnovo del Nucleo di Valutazione per il triennio 2025/2028. L’avviso, appena pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, invita a presentare manifestazione d’interesse per la nomina di un componente interno e due esperti esterni.

Il Nucleo di Valutazione, previsto dal dpr 132/2003, è un organismo obbligatorio per tutte le istituzioni del comparto Afam e svolge un ruolo strategico nella valutazione della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi agli studenti, collaborando strettamente con l’Anvur: i candidati interessati dovranno essere in possesso di specifici requisiti di esperienza, competenza e indipendenza, differenziati per la componente interna (docente di ruolo da almeno due anni con comprovata esperienza) e per quella esterna (esperti con documentata attività nell’ambito della valutazione o della governance accademica). Il termine perentorio per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 del 5 agosto 2025, esclusivamente via pec all’indirizzo: accademia@pec.abacatanzaro.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso completo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito www.abacatanzaro.it.