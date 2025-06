Martedì mattina nell’IC “Casalnuovo” Catanzaro Sud in via Forni la consegna dell’installazione artistica alla scuola nell’ambito del progetto “Catanzaro Comunità Educante”

Si svolgerà martedì 10 giugno alle ore 10,00 nell’Istituto Comprensivo “Casalinuovo” Catanzaro Sud in via Stretto Antico, la consegna dell’installazione artistica alla scuola. L’opera è stata realizzata dall’eclettico artista Rocco Del Franco, in arte Testa di Latta. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Catanzaro Comunità Educante”, finanziato da Impresa Sociale Con I Bambini, che vede come soggetti capofila CO.RI.S.S. – COOPERATIVE RIUNITE SOCIO SANITARIE, Arci e Fondazione Città Solidale e che può contare inoltre su una folta e fitta rete di soggetti, associazioni ed enti del terzo settore coinvolti nel progetto stesso. Il fine è quello di combattere la dispersione scolastica nell’area sud di Catanzaro, anche grazie all’abbellimento degli spazi scolastici e la creazione di luoghi di cultura di cui possono fruire non solo gli studenti ma anche gli abitanti dei quartieri su cui sorgono le scuole e la città tutta. Parteciperanno Salvatore Maesano presidente della CO.RI.S.S., Giuseppe Apostoliti e Rosario Bressi di Arci, Giusy Iemma, vicesindaco di Catanzaro, e Nunzio Belcaro, assessore comunale di Catanzaro.