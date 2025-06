Catanzaro ricorda Giacomo Matteotti: la cerimonia per i 101 anni dal suo omicidio

In occasione del 101° anniversario del rapimento e dell’uccisione di Giacomo Matteotti, figura simbolo dell’antifascismo italiano, la Città di Catanzaro promuove una cerimonia commemorativa con la scopertura di una targa toponomastica a lui dedicata.

L’iniziativa si terrà martedì 10 giugno 2025, alle ore 18.00, in Piazza Matteotti. Saranno presenti i vertici dell’Amministrazione Comunale per rendere omaggio alla memoria del parlamentare socialista, assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista per il suo impegno a difesa della democrazia e della libertà.