L’importanza della donna: non soltanto l’ 8 marzo ma ogni giorno dell’anno. L’Open Day dell’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare

In occasione di giorno 8 marzo, in cui ricorre la festa della donna, l’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare, promuove l’Open Day sull’ascolto empatico nel quale esperti del settore si confronteranno sulle origini storiche e sociali della stessa.

Il rispetto della figura femminile, non soltanto l’ 8 marzo ma ogni giorno dell’anno, un viaggio culturale inerente il ruolo della donna nella storia, accompagnato da gruppi di ascolto che valorizzeranno l’emancipazione della donna nonché l’importanza della sua presenza nel mondo del lavoro. La donna, vista non esclusivamente nel ruolo di madre e moglie, ma come persona dotata della propria indipendenza economica e con capacità professionali dirigenziali. La donna che ha lottato per la conquista dei propri diritti, dall’ aborto al diritto di voto, un excursus anche legislativo.

In vista della ricorrenza, il Centro Stella del Mare, prenderà altresì parte alla presentazione del libro “Maschicidio”, cui autrice Daniela Rabia, promosso dall’Associazione Moica Calabria presieduta dall’Avv.ta Giusy Pino. La violenza non solo contro le donne, ma anche l’abuso che miete gli uomini come vittime. L’importanza di affrontare la prevenzione tra le diverse sfaccettature nel mondo dei maltrattamenti.

“È necessario il gioco di rete tra le molteplici realtà associative, nel contrastare le varie forme di violenza, nonché la valorizzazione del ruolo femminile all’interno della società”, come afferma la Dottoressa Stefania Mandaliti, Presidente dell’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare e Criminologa Forense.