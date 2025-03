Concluso il corso per esperti radon dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro: 31 tecnici conseguono il titolo abilitante

Si è concluso con la consegna degli attestati abilitanti il primo corso di “Esperto in interventi di risanamento radon” promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro insieme ad Arpacal.

Nelle sessanta ore di formazione, sotto la guida di docenti esperti, i 31 tra ingegneri, architetti, geometri e periti industriali partecipanti hanno rafforzato le proprie competenze aggiungendo al novero delle conoscenze anche le tecniche di analisi del rischio da gas radon e le relative contromisure in fase di progettazione. Il corso, che è stato fortemente voluto dalla consigliera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, Gilda Rita Lifrieri, ha visto i professionisti impegnarsi in ore di formazione in aula e attività sul campo. Il titolo è stato riconosciuto all’esito del superamento di un esame finale.

Alla cerimonia di consegna tenuta dal presidente degli Ingegneri catanzaresi, Gerlando Cuffaro, ha partecipato anche il coordinatore scientifico del corso, il fisico Salvatore Procopio, tra i massimi esperti in Italia per il gas radon e referente del laboratorio di fisica “E. Majorana” di Arpacal, e uno dei componenti della commissione di valutazione, l’ing. Luigi Poerio Il corso è stato organizzato in collaborazione tra l’arch. Rossella Santorelli (Arpacal) e l’ing. Caterina Francesca Dardano, referente della Commissione Sicurezza e CTS dell’Ordine.

«Siamo onorati di aver ospitato un corso di così alto livello scientifico – ha detto Cuffaro nel corso della cerimonia -. Nel ringraziare Arpacal e Salvatore Procopio per l’impegno profuso nella costruzione di questo percorso formativo, ci tengo a sottolineare l’importanza sociale di aver formato dei professionisti negli interventi di bonifica dal gas radon. E ci tengo a evidenziare quanto sia stato significativo che al corso promosso dall’Ordine degli Ingegneri abbiano partecipato con entusiasmo gli iscritti ad altri importanti Ordini professionali, a testimonianza della sensibilità diffusa e trasversale sul tema».

Tra gli interventi, anche quello di Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, ed Emma Annarita Ciconte, direttrice del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asp di Catanzaro, e Ferdinando Chillà, presidente dell’Ordine dei Geometri di Catanzaro. Hanno inteso far pervenire il proprio saluto, benché impegnati in altre attività istituzionali, anche Eros Corapi, presidente dell’Ordine degli Architetti di Catanzaro, Giulio Iovene, presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria, e Claudio Gigliotti, presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Catanzaro.

I 31 “Esperti in interventi di risanamento radon” sono gli ingegneri Alessandro Candido (Ordine di Cosenza), Salvatore Coppola (Ordine di Cosenza), Filomena Cinzia Cantaffio, Pietro Capone , Alfonso Carotenuto, Santino Maria Cerminara, Tommaso Cuda, Salvatore Cuffaro, Gian Piero Cundari, Caterina Francesca Dardano, Francesco Fabiano, Domenico Fontana, Gilda Rita Lifrieri, Fabrizio Mirigliano, Davide Francesco Parentela, Giuseppe Pellegrino, Giovannino Pettinato, Roberta Rotundo, Salvatore Luca Rotundo, Antonio Talarico e Andrea Tolomeo; gli architetti Carlo Bianco, Francesca Ferraro, Marco Frangipane, Giuseppe Funaro, Antonio Pitaro, Rossella Santorelli e Silvana Siracusa; i geometri Antonio Errigo e Davide Garcea; il perito industriale Antonio De Fazio.