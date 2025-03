Il Carnevale 2025 di Catanzaro. Monteverdi: “Un successo, nonostante i criticoni”

“Dispiace sinceramente che qualcuno non si sia proprio divertito a Carnevale e, anzi, per provare un po’ della sana ebbrezza del sorriso e della levità di spirito sia dovuto andare a cercarla nei “paesi limitrofi”. Sarà stata una giornata di quelle particolarmente storte che ogni tanto capitano a tutti, quando neanche vedere “Totò a colori” riesce a strappare un sorriso. Perché a sentire i commenti in diretta e riportati in molti servizi audio e video e in altrettanti articoli di stampa sembrerebbe che, viceversa, la tre giorni di Carnevale messa su da questa Amministrazione sia stata un successo nelle due piazze in cui si è svolta secondo programma, in serenità d’animo e in semplicità di mezzi, affidandosi alla collaborazione di Divercity, Parco Gaslini e CN Eventi.

Sia in Villa Margherita che al Gaslini e sul Lungomare è stata festa per i bambini e le loro mascherine e occasione di svago e spensieratezza per genitori, nonni, zie e zii. D’altra parte, bastano le innumerevoli foto scattate e ribaltate sul palcoscenico grande dei social dove però, al solito, a volere essere cattivi e spargere maldicenze ci vuole veramente poco, basta un click schiacciato con malanimo e prevenzione. A meno che, anche le testimonianze fotografiche e i video che ritraggono lo spontaneo attuarsi dello spirito di Carnevale non siano frutto dell’ormai invasiva e invadente Intelligenza artificiale.

All’Amministrazione comunale, soddisfatta dalla tre giorni di strada e di leggerezza, dispiace solo che il Carnevale 2025 di Catanzaro sia durato, appunto, solo tre giorni. Prenotando fin d’ora l’appuntamento per l’anno prossimo quando, accanto a “Coriandoli nel vento”, a “Escape experience”, a “La coscienza di Zero”, al dj set, ai Giganti di Varapodio, alla Vestizione di Arlecchino, al Teatro dei burattini, alle animazioni, senza dimenticare le puntate di Giangurgolo nelle scuole cittadine, ci sarà spazio per altre piccole, sincere, allegre tappe di avvicinamento alla Città normale che vogliamo costruire”.

Lo afferma in una nota l’assessora alla cultura Donatella Monteverdi.