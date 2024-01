Jazz Today omaggia il compositore Antonio Carlos Jobim: appuntamento a Lamezia Terme il 26 gennaio

Continuano i concerti live della Rassegna musicale denominata “Jazz Today”, organizzata dal locale lametino Vecchio Mattatoio Tabacchi in collaborazione con Agimus di Catanzaro.

Il locale Vecchio Mattatoio Tabacchi di Lamezia Terme costituisce ormai da più anni un punto di riferimento per chi voglia ascoltare musica dal vivo di buona qualità abbinata al buon cibo e soprattutto all’accoglienza impeccabile dei gestori. Le scelte eleganti e coraggiose del giovane Massimo Arzente gestore del locale hanno tracciato le linee guida degli eventi che hanno voluto dare maggiore forza al movimento culturale dei locali nella città di Lamezia Terme, unendo numeri e qualità, dimostrando una spiccata sensibilità a favore della vera Cultura.

Venerdì 26 gennaio p.v. alle ore 21,30, la struttura ospiterà EGIDIO VENTURA TRIO con un progetto nato dalla passione per due fondamentali stili musicali: il Jazz e la musica Latina. Il lavoro è un eclettica amalgama di melodie ispirate e armonie ed arrangiamenti complessi all’interno della ricerca di una nuova musicalità.

Il Trio ripropone un repertorio de dicato quasi interamente al celebre compositore brasiliano Antonio Carlos Jobim, composizioni originali di grande immediatezza, con gli interventi solistici dei musicisti, che sembrano aver trovato nel Latin jazz la culla delle loro idee artistiche. Nella musica e nel pianismo di Egidio Ventura, appaiono evidenti atmosfere latine, che si muovono su un terreno jazzistico molto suggestivo e personale. Un mondo musicale, che mette in luce la personale e originalissima vena interpretativa del musicista. Il pianista sarà accompagnato da Anfrea Brissa al contrabbasso e Giovanni Caliò alla batteria.

Il Trio è una formazione,che sa dare alla musica di Jobim la sua legittima dimensione sonora; con una notevole quantità di informazioni tecniche ed espressive, con un vocabolario timbrico esteso ed approfondito, che trascina il pubblico verso quelle particolari scansioni ritmiche ed equilibrate coloriture che i territori ed i suoni latini ancora mantengono sulla prima linea della scena musicale contemporanea.

Il Direttore Artistico della Rassegna “ Jazz Today”, Maestro Andrea Brissa dichiara

…il pubblico che ha partecipato numeroso ai vari appuntamenti ha voluto premiare questa nostra avventura partecipando ai concerti, dandoci così una ragione in più per continuare nel nostro cammino, nella speranza che in futuro vengano modificati quei programmi musicali ripetitivi, con interpreti prevedibili e repertori limitati; questo non vuole essere un atteggiamento critico, ma un’ analisi onesta dello stato delle cose, così come si presentano nella realtà.

La Rassegna “Jazz Today”, proseguirà con altri appuntamenti nei successivi mesi con una cadenza quindicinale, nei prossimi giorni verrà comunicato il nuovo cartellone.

Al concerto è gradita la prenotazione.