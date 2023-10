Quando la scienza incontra la poesia: a Catanzaro il XXIX Seminario Nazionale dell’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani)

“Terra, Salute e Cultura: la grande ricchezza mediterranea”: è stato il tema del XXIX Seminario Nazionale dell’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) svoltosi a Catanzaro.

Un appuntamento emozionante e di grande spessore scientifico che ha coinvolto le socie provenienti da tutta Italia.

Ad aprire l’incontro sono state la presidente dell’Ammi Catanzaro, Silvana Aiello Bertucci, e la presidente Nazionale, Michela D’Errico.

“Sono molto felice – ha commentato la presidente Ammi Catanzaro, Silvana Aiello Bertucci – di aver accolto nella mia città il Seminario Nazionale dell’Ammi. Abbiamo ascoltato interventi di illustri relatori di forte interesse. I giovani sono stati la sorpresa più bella, sia la ricercatrice che abbiamo premiato che la studentessa vincitrice del Premio “Green Ammi”, nonché tutti i partecipanti. Le socie Ammi provenienti da tutta Italia hanno molto apprezzato il capoluogo e la nostra accoglienza. L’Ammi è una grande famiglia e, insieme, cooperando per nobili e comuni obiettivi, possiamo continuare a dare il nostro prezioso contributo per il territorio.”

“E’ stato un evento speciale – ha evidenziato la presidente nazionale Ammi, Michela D’Errico – La scienza si è unita con la poesia per quello che è un appuntamento scientifico per eccellenza dell’Ammi. Siamo molto orgogliose del nostro concorso di ricerca dedicato alla medicina di genere, oggi definita medicina delle differenze, che garantisce il diritto ad una cura appropriata perché tiene conto delle variabili sesso, età, etnia, religione e fattori socio-economici. Abbiamo vissuto, quindi, momenti di riflessione, approfondimento ed anche tanta emozione.”

Oltre ai saluti istituzionali del presidente nazionale FNOMCeo, Filippo Anelli, del presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso e del vice sindaco di Catanzaro, Giusy Iemma, si sono avvicendati alcuni interventi mirati dedicati al tema dell’ambiente, a cura del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro; del comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro, Nicola Cucci, e della presidente Nazionale Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) e past president Ammi Catanzaro, Stefania Zampogna.

Nell’ambito del Seminario è stata premiata l’oncologa e ricercatrice all’Istituto IEO di Milano, Paola Zagami come vincitrice della XII edizione del Concorso di Ricerca Medicina di Genere con il suo progetto di ricerca “Differenze in eventi cardiovascolari tra uomini e donne trattati con nuovi agenti immuno oncologici singoli o in combinazione per tumori metastatici, in trial clinic di fase 1”. Il suo lavoro è stato abilmente commentato dalla vice presidente dell’Ammi di Catanzaro, l’oncologa Caterina Battaglia.

La premiazione è stata preceduta dagli interventi dei componenti della Commissione giudicatrice: la presidente del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere e componente del Consiglio Superiore di Sanità, Giovannella Baggio; il direttore scientifico del Centro per la Salute Globale Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Walter Malorni; la pneumologa, presidente della Società Internazionale Medicina di Genere e presidente nazionale del GISEG, Anna Maria Moretti. Quest’ultima è stata nominata socia onoraria dell’Ammi.

Si è svolta anche la cerimonia finale della I edizione del Premio Letterario “Green Ammi”. La giuria, composta dal professor Franco Cimino, la scrittrice Sandra Landi e il sociologo Francesco Pira, ha scelto tra oltre 40 elaborati pervenuti da parte degli studenti. A vincere l’assegno di 500 euro è stata Rossana Talarico del V D del liceo scientifico “L.Siciliani”.

Menzione d’onore per i due medici che hanno partecipato nella sezione dedicata con i loro componimenti: Rosarita Chiarella e Cinzia Gabriele.