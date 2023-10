Antoniozzi: “Molto positivi i primi due anni di esperienza Occhiuto in Calabria”

“I primi due anni della esperienza Occhiuto sono estremamente positivi e vanno valutati nell’arco del quinquennio, quando tireremo le somme e certamente diremo di avere realizzato il programma. Sono state affrontate diverse cose con lo spirito della gradualità e se molti elettori giustamente si aspettano la soluzione di tutti i problemi, iniziando dalla sanità, è giusto ribadire che solo il completamento della legislatura potrà portarli a compimento”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Fratelli d’Italia – aggiunge Antoniozzi – è destinata ad avere un ruolo sempre più importante all’interno della Calabria per il potenziale elettorale che ha. Desidero ringraziare gli assessori Calabrese e Pietropaolo e i consiglieri regionali Montuoro, De Francesco, Mannarino e Neri, e precedentemente Fausto Orsomarso, per l’impegno profuso. Le Regioni hanno una conformazione oggi diversa e lo stesso presidente Occhiuto ci ha riconosciuto che non abbiamo partecipato a nessuna lottizzazione ( anche perché lottizzazioni non ce ne sono state), lasciando a lui il compito e le responsabilità della gestione nella sanità”.

“Non vi è dubbio che il futuro – sostiene ancora il vicecapogruppo di Fdi alla Camera – vedrà il nostro partito recitare un ruolo sempre più importante ma questo dipenderà dalla nostra capacità di ascolto e di lavoro, guardando alle elezioni europee come uno spartiacque decisivo per le sorti della politica calabrese e italiana. Dobbiamo capire che gli elettori vogliono essere ascoltati e partecipare con uno spirito democratico reale e guardano ormai a FdI come punto essenziale del mondo moderato”.