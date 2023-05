Lamezia Terme: domani il Finissage della mostra “Essenza duale” dell’artista Antonio Saladino

Domani, martedì 23 maggio, nell’ambito della rassegna “ Labyrinthika- Percorsi nell’arte”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, con inizio alle ore 18:30, negli spazi della Biblioteca Comunale “Oreste Borrello”, si terrà il Finissage della mostra “Essenza duale” dell’artista Antonio Saladino, che tanto consenso di pubblico ha riscosso fin dalla sua apertura e durante il lungo periodo espositivo, diventando per gli studenti delle scuole cittadine, fertile dimensione conoscitiva sui linguaggi del contemporaneo e sull’originale alfabeto creativo dell’artista lametino.

Per l’occasione sarà presentato il catalogo della mostra, pubblicato per le Edizioni Falco, nella collana d’arte contemporanea “ Res Exstensa” , diretta dal critico d’arte Teodolinda Coltellaro.

Alla presenza dell’artista, interverranno Paolo Mascaro, Sindaco della Città di Lamezia Terme, Giorgia Gargano, Assessore alla Cultura, Teodolinda Coltellaro, curatrice della mostra e del catalogo, Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale, autore di un prezioso testo in catalogo, l’editore Michele Falco e Giovanna Villella, traduttrice in inglese dei testi in catalogo, che coordinerà i diversi momenti dell’evento.

La curatrice, delineando la trama analitica di questa splendida mostra, così scrive: “(…) Antonio Saladino dà inizio ad una preziosa commistione di alfabeti sviluppando una serie scultorea che si propone come un singolare unicum linguistico. Le sue forme mutili incontrano le vibrazioni cromatiche e plastiche, le partiture segniche di un altro artista, di volta in volta diverso, compenetrandosi nell’unicità dell’opera, nella sua essenza eterea e durevole e, per conseguente definizione, duale”. Egli costruisce ogni singola opera come identità di uno spazio comune che la rapporta alle altre opere del suo progetto, come astri di una costellazione.

Domenico Piraina, nel suo testo, spiega che: “(…)Per conservare e consegnare agli altri il mondo occorre generosità, altruismo, magnanimità e bandire il solipsismo, il narcisismo, l’egoismo.

È con questo atteggiamento intriso di empatia che Saladino si è accinto recentemente ad omaggiare alcuni artisti che hanno segnato l’avventura artistica calabrese e italiana, moderna e contemporanea”.

La serata si chiuderà con un momento emozionale per intensità e valore etico , ossia la presentazione dell’opera scultorea “ Portatore di libri” , appositamente realizzata da Antonio Saladino per essere donata alla Biblioteca Comunale, per arricchire ulteriormente i suoi spazi, già nobili contenitori di arte e cultura.