Conclusa la prima edizione del “Sakura Festival”

“Sakura Festival”, primo Festival dell’UMG ideato e realizzato dagli studenti per gli studenti, è giunto al termine.

Nelle tre giornate abbiamo messo al centro alcuni dei 17 Goal dell’Agenda 2030 dell’ONU per sensibilizzare l’intera comunità accademica ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale grazie all’esperienza dei docenti d’eccellenza che la nostra Università può vantare e dei professionisti che operano in diversi settori della nostra Calabria straordinaria.

Ma Festival vuol dire anche festa, ed ecco che le nostre proposte hanno riscosso un successo impensabile. Nella prima serata siamo stati protagonisti di un percorso itinerante nelle piazze di Catanzaro lido accompagnati da artisti di strada che hanno animato l’intero quartiere marinaro. Con orgoglio siamo riusciti ad aprire le porte del nostro Ateneo anche di sera scrivendo la storia dell’UMG: l’evento “Campus sotto le stelle” è stato animato da fantastiche live band formate da studenti, docenti e personale d’Ateneo. E nell’ultima serata il concerto che ha letteralmente riempito il Parco Gaslini di Catanzaro lido in compagnia di altre band universitarie e dell’ospite d’eccezione: il cantante Brusco.

Al termine delle tre giornate del festival abbiamo preso coscienza di quanta strada ancora c’è da fare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e crediamo fermamente che il cambiamento deve partire dai protagonisti del presente – noi – se vogliamo avere un futuro.

Tante sono le persone da dover ringraziare per aver permesso tutto questo a partire dai relatori che ci hanno onorato della loro presenza e che per la prima volta sono stati loro a “seguire noi studenti”, ai nostri compagni di viaggio, il SISM locale di Catanzaro e Insieme Rappresentanza, perché quando vogliamo riusciamo ad essere una grande e unica squadra vincente. All’Università “Magna Græcia”, alla Fondazione UMG, al Comune di Catanzaro e al Consiglio regionale della Calabria va un doveroso e sentito ringraziamento per aver riposto fiducia nella nostra proposta. Non di meno tutti gli sponsor del territorio catanzarese che ci hanno economicamente e attivamente supportato.

All’inizio di questa avventura ci siamo posti un obiettivo e con immenso orgoglio possiamo dire di averlo raggiunto e forse anche superato: vedere il sorriso sul volto di tutti i partecipanti, certi di aver lasciato un segno indelebile nel cuore e nella testa, perché “tutto è possibile, perfino credere che possa esistere un mondo migliore”.