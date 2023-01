Calcio a Cinque, Reggio Calabria ospita le Final Four di Coppa Italia

Sarà il PalaBotteghelle di Reggio Calabria ad ospitare le Final Four di Coppa Italia Calcio A Cinque, evento previsto in Città per il prossimo 7 e 8 gennaio. Questa mattina a Palazzo San Giorgio la presentazione dell’importante evento sportivo che per la prima volta in nove edizioni giunge nella città dello Stretto.

Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e metropolitana, i sindaci facenti funzioni Paolo Brunetti e Carmelo Versace, ed il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella. “Un grande onore per Reggio poter ospitare questo evento – hanno affermato i tre rappresentanti istituzionali – è la prima volta in nove edizioni che la prestigiosa competizione regionale arriva nella nostra città, segno della serietà e dell’ottimo lavoro portato avanti dalle nostre compagini sportive e dall’intero comparto istituzionale della Fgci che ha collaborato ad organizzare la manifestazione. Siamo felici di poter ospitare anche la presentazione dell’evento e lieti di poter accogliere in città giocatori e famiglie delle altre squadre che vi parteciperanno”. Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi nel Salone dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, hanno preso parte anche il Presidente della Asd Gallinese Domenico Latella, il Consigliere del Comitato Regionale Calabria della Fgci Lega Nazionale Dilettanti Giovanni Cilione, ed il Consigliere comunale Demetrio Marino, oltre al giornalista Fabrizio Cantarella.

Le gare sportive si svolgeranno tra il 7 e l’8 gennaio. Sabato 7 gennaio la prima semifinale, prevista alle ore 16, sarà disputata tra Domenico Sport e Blingink Soverato. A seguire, alle ore 18, la seconda semifinale tra Soverato Futsal e Gallinese. Come consuetudine verrà assegnata anche la Coppa Italia di Calcio a 5 Femminile che vedrà di fronte Sangiovannese e Sporting Catanzaro Lido e sarà disputata domenica 8 gennaio. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale istituzionale della Divisione Calcio a 5, massimo organo federale, Futsal TV.

“Da sempre sosteniamo che lo sport possa rappresentare per il nostro territorio un veicolo straordinario di socialità ed aggregazione – hanno affermato ancora i rappresentanti delle Amministrazioni – un ringraziamento particolare va alla squadra della Gallinese, che in questi anni ha ottenuto non solo brillanti risultati sportivi, ma anche importanti successi in termini di formazione per i nostri giovani. Ospitare questa manifestazione, che ha un’ottima visibilità a livello regionale, costituisce un ulteriore vanto per la società di Gallina e per l’intera città. In bocca al lupo dunque a tutti i partecipanti, nella certezza che Reggio Calabria sarà il giusto teatro per la prestigiosa manifestazione sportiva”.