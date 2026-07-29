Reggina, Lotito vuole il super colpo in attacco: Patierno o Coda

di Paolo Ficara – La Reggina è arrivata in Piemonte, dove sosterrà due settimane intere di preparazione precampionato. Sicuramente l’organico va completato. Mancano gli annunci per il portiere Piras e per il centrale Lancini. Se Verduci dovesse convincere Marchionni, in difesa si potrebbe rimanere così. Mentre a centrocampo, nonostante gli ingaggi di Franchini e Rotulo, si cerca ancora una mezzala di qualità.

L’attesa di tutti i tifosi pronti a sottoscrivere gli abbonamenti, è però rivolta al bomber.

Di bomber ne stiamo nominando tanti. Non troppi. Tanti. Una delle differenze rispetto al passato, è che fino all’anno scorso, quei “tanti” che venivano accostati alla Reggina si accasavano altrove. Adesso, o arrivano oppure è più facile che rimangano dove sono. Vedi Gianmario Comi, perno della Pro Vercelli. O Mateus Da Silva, che da extracomunitario non vuole abbandonare il Barletta e la conseguente possibilità, qualora facesse bene in C, di essere acquistato da club di categoria superiore.

Battere il tasto sulla differenza economica sarebbe come sparare sulla croce rossa. La Reggina prenderà almeno due attaccanti. Quello di “riserva”, andrà a guadagnare più di qualsiasi titolare o pseudotale proposto nelle precedenti annate tra i dilettanti. Anzi, ormai uno scatenato Claudio Lotito è disposto a garantire al futuro bomber un ingaggio degno della medio-alta Serie B.

Se la Reggina non ha in pugno Kikko Patierno, poco ci manca. Il 35enne è ai ferri corti con l’Avellino, ufficialmente è fuori dal progetto tecnico. In C, nessuno si può permettere il suo ingaggio. Se Patierno e l’Avellino non troveranno a breve l’accordo per risolvere il contratto, Lotito in prima persona è pronto a rivolgersi altrove.

Uno degli attaccanti transitati dalla Salernitana, prima della cessione societaria a Iervolino, è Massimo Coda. Il recordman di gol nella storia della Serie B con ben 144 centri, è oggi svincolato. Lotito lo conosce e lo stima, non va escluso un contatto telefonico già avvenuto tra i due. Se l’imprenditore romano ripensa agli scroscianti applausi ricevuti due lunedì fa al “Granillo”, può fare uno sforzo e regalare un re alla Reggina.

Ricapitolando: Patierno è vicino. Ma se Coda non chiede molto di più rispetto a Patierno…