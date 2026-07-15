West Nile, accertato un caso a Borgia: disinfestazione straordinaria e monitoraggi sul territorio

Un caso di infezione da virus West Nile è stato registrato nel comune di Borgia, nel Catanzarese. La comunicazione è stata trasmessa nella mattinata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale all’amministrazione comunale, che ha immediatamente attivato le procedure previste.

Secondo le informazioni disponibili, una giovane donna è stata ricoverata all’Azienda ospedaliero-universitaria dopo aver accusato febbre, cefalea e difficoltà respiratorie. La paziente è tuttora sotto osservazione, ma le sue condizioni sono in progressivo miglioramento.

A seguito della segnalazione, l’Asp ha disposto per la serata un intervento straordinario di disinfestazione nell’area interessata, con l’obiettivo di ridurre la presenza delle zanzare, principali vettori del virus.

Contestualmente saranno posizionate apposite trappole per il monitoraggio entomologico e saranno avviati ulteriori controlli sul territorio. Le verifiche consentiranno di valutare l’eventuale necessità di programmare nuove operazioni di disinfestazione e di bonifica, qualora la situazione lo richiedesse.